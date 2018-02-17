春节不忘战备 海军潜艇支队紧急拉练检验应急能力

原标题：春节不忘战备 海军某潜艇支队紧急拉动演练检验部队应急反应能力

节日期间，海军某潜艇支队，以“下潜即出征，出航即战斗”的姿态，时刻紧绷战备弦，执行战备值班任务期间，组织紧急拉动演练，检验部队应急反应能力。

伴着一阵急促的哨声，担负战备值班任务的艇队官兵拿起战备包，迅速奔向潜艇战位，完成潜艇出航前各项准备工作。

北海舰队某潜艇支队某艇队副艇长 鞠修岩：我们每名艇员都有一个战备包，里面放置了卧具、洗漱用品和换洗衣物等出航时必备的物品。有了这个战备包，我们潜艇兵就能在接到命令的第一时间奔向战位。

演练过程中，水下隐蔽航行、鱼雷攻击、规避敌舰攻击、航行战斗损管等多个课目训练依次展开。

艇员们认真完成每一项操纵动作，在全艇人员连贯流畅的操纵和配合下，战备拉动演练顺利完成预定目标。

北海舰队某潜艇支队某艇队二级军士长 王磊：能够坚守在岗位过春节，对我们军人来说，非常有意义。

北海舰队某潜艇支队某艇队政委 陈笃红：随时听令出航，是我们潜艇部队必须保持的战备状态。特别是在节日期间，我们越是要做到箭在弦上，蓄势待发。

责任编辑：霍宇昂