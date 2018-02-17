新疆巴音郭楞州发生4.4级地震 震源深度15千米

原标题：2月17日18时14分新疆巴音郭楞州若羌县发生4.4级地震
据中国地震台网测定，北京时间2018年2月17日18时14分在新疆巴音郭楞州若羌县（北纬38.30度，东经87.55度）发生4.4级地震，震源深度15千米。
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