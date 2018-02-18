这部电影没《战狼2》火 但它背后深意你必须明白

原标题：这部超燃电影没《战狼2》火！但它背后的深意你必须明白！

16日，一部由中国海军官方参与制作的大片《红海行动》上映。

这部从题材（撤侨）到剧情（全程枪林弹雨，还有坦克大战），甚至剧照都和《战狼2》相似的电影，首日票房逊色于《捉妖记2》与《唐人街探案2》，也不如《西游记女儿国》。

《红海行动》首日票房数据

截至17日7：10分猫眼电影票房统计

但票房落后不能影响这部影片的意义——作为一支国际化军种，未来海军，尤其是海军特种部队将在履行国际义务等方面发挥重要作用。

《红海行动》是根据也门撤侨真实事件改编而成。该片讲述了中国海军“蛟龙突击队”8人小组奉命执行撤侨任务，突击队兵分两路进行救援，但不幸遭到伏击，人员伤亡。同时突击队还从掌握核材料的恐怖分子手中抢回了原材料。

中国海军对该片大力支持。2015年执行也门撤侨事件的新型护卫舰临沂舰在片中亮相。此外，在影片中还能发现大型登陆舰昆仑山舰等数艘海军现役军舰的身影。在影片结尾处还出现了海军战备巡逻舰艇在南海海域驱逐未经中国政府允许，擅自进入中国南沙群岛有关岛礁邻近海域的外国舰艇，“请立即离开”。

毋庸置疑，这是一部商业电影，影片的制作必有商业因素；但同时也是一部中国海军形象的商业宣传片，因此中国海军是有一定话语权的。中国海军打破常规，没有选择军舰、潜艇作为“形象代言人”，而是另辟蹊径选择了海军陆战队中的尖刀力量 “蛟龙突击队”。

这说明了海军陆战队的发展势头之大；而且随着海军使命任务拓展，海军陆战队多次走出国门，成为中国海军一张闪亮的名片。此外，艺术来自于生活。2008年12月底首批护航编队赴亚丁湾、索马里海域执行护航任务，这也是“蛟龙突击队”首次随舰执行实战化准军事行动。

海军陆战队首支部队组建于1980年，迅速成长为由海向陆突击的重要力量。2017年4月，官方对外公布解放军全军新调整组建84个军级单位，海军陆战队是其中之一。

《解放军报》2017年7月31日的一篇报道中，海军陆战队首任司令员孔军少将介绍说，这次军队规模结构和力量编成改革后，海军陆战队已调整扩编成为一支海陆空一体、攻防兼备的两栖作战力量，必将在维护海洋权益、履行国际义务等方面发挥重要作用。”

海军陆战队有“陆地猛虎、海底蛟龙、空中雄鹰”的美誉，而“蛟龙突击队”堪称尖刀中的尖刀。这支“尖刀 ” 随时准备打仗，随时能上战场。其执行任务一般以小组为单位，隐蔽地渗透到敌人后方执行任务。

“蛟龙突击队”部队长孙浩近日对媒体表示，蛟龙突击队所承担的任务不同于常规部队。“常规部队，包括海军陆战队，是以大兵团的方式正面突击，在火力掩护下与敌人作战。我们是采用小规模部队，躲过敌人的侦察监视，隐蔽地渗透到敌人后方执行任务，任务结束后不留下任何痕迹地撤回。这是我们和常规部队的一大区别。”

在影片中，“蛟龙突击队”就是以8人为组执行任务。在剧情设计中，是获得别国授权后进入陌生国家的陌生城市、沙漠，村落，充分展示出“蛟龙突击队海上，陆地，空降的作战能力。8人小组借用先进、优良的装备，海上能驾驶小艇追击海盗，城市中能“飞檐走壁”进行巷战，沙漠中能开动坦克开展有效攻击，同时也能空降深入敌方腹地展开战斗。

宏大的作战场面自然是进行了艺术加工，但是从某个角度来说，这无疑反应出海军陆战队发展的方向之一。海军陆战队近些年来分别开展了多次跨区域作战，在高寒、山地丛林、沙漠戈壁进行实战训练，以此能达到全域作战能力。蛟龙突击队作为尖刀，在海军力量从海到陆的覆盖上起到至关重要的作用。

一位军方人士在观影后表示，（影片）充分展示出海军从海上向陆上投送力量，对陆支援、影响陆上局势的能力，这也是海军参与拍摄此片的主要目的和政治意义所在。随着中国海外经济利益的迅速拓展，海外资产和人员的权益、安全在遭受威胁时，需要国家的保护。海军军舰是流动的国土，又有诸多的舰艇外访经验，熟知国际法，尤其事发在濒海城市，是优先考虑力量。而抵达港口之际，陆地任务执行则需要海军陆战队甚至蛟龙突击队担负。

不过，影片中有一位特战队员在面对血淋淋的战争时说，做过这么多演习，训练，完全不知道是这种情况。

这也提出了目前面临的某种困境，绝大部分现役军人没有经历过战争。这也是为什么中国军队近些年将“实战化”提到至高无上地位的重要原因。2018年起，全军将按照新版《军事训练大纲》施训，新大纲变化之一就是要求紧贴实战要求，提高训练强度难度，增加训练时间，规范训练周期阶段，规范升级险难课目训练，拓展涉外训练内容，等等。作战部队要把装备作战性能用到极限，把各种武器装备打到极限，把复杂天气、复杂地形训到极限。

2015年3月份，中国海军舰艇首次靠泊也门港口，首次实施撤侨任务以及撤离外国公民的国际救助行动。当时在人员上舰的时候，炮弹还不停轰炸，其中有一发炮弹落到舰艇不远地方。这就是真实的实战环境，可以有效提高应对能力。

恰如影片中中所言的“强者无敌”，只有做到实力强大，中国海军才能带你回家。

责任编辑：张岩