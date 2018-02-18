“北京八分钟”团队抵达平昌 张艺谋：担心天气

原标题 平昌冬奥会闭幕式“北京八分钟”总导演张艺谋：做了充足的准备 担心天气

随着冬奥会赛程的过半，距离闭幕式只剩下一周的时间。平昌冬奥会闭幕式“北京八分钟”总导演张艺谋率领的“北京八分钟”主创团队在17日也已抵达韩国。18日一早，出现在闭幕式场馆现场的张艺谋，接受了央视记者的独家专访。

刚刚抵达平昌的张艺谋，心情看上去非常放松。当天他专程来到闭幕式现场，与韩方总导演和转播团队开展有关演出的协调工作。

平昌冬奥会闭幕式“北京八分钟”总导演 张艺谋：我觉得昨天我们听了前期团队的汇报，我觉得非常好。他们的运营和他们所有的准备都非常好。所有的设备都调试过了，基本上都是没有任何问题的，所有就很放心。今天来这里你看天气也非常好，比想象的要好多了。你看我穿得很厚，其实没那么冷，希望闭幕式不要太冷，风不要太大。

尽管平昌这几天白天的气温有所回升，但闭幕式表演时间的夜晚，当地多吹大风，气温通常还会降到零下5度左右。对北京八分钟团队来说，天气依然是最大的考验。

平昌冬奥会闭幕式“北京八分钟”总导演 张艺谋：我们做了充足的准备，如果说压力，还是担心天气，因为天气是不可控的。如果天气好，我们就会呈现出比较好的效果来。当然我们的设备都在低温和风速下都做过测试。

对于外界都好奇的北京八分钟，究竟会有哪些看点和亮点。张艺谋虽依然守口如瓶，但也让大家保持期待。

平昌冬奥会闭幕式“北京八分钟”总导演 张艺谋：那还是不能说，到时候看吧。哈哈。还是得看，因为一说就不惊喜了嘛。我们希望观众能在电视上看到，跟2004年的八分钟完全不同，代表了中国新的科技，新的技术，所以完全不一样。我们自己经历的这两个八分钟，区别非常大，你能看到国家的发展，新的发展。第一个任务就是要表达全国人民欢迎2022冬奥，欢迎到我们家来作客。

责任编辑：张岩