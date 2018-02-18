北京地铁3号线一期全线获批 拟于2021年底试运营

原标题：北京地铁3号线一期全线获批

新华社北京2月18日（记者 孔祥鑫） 记者从北京市发展改革委获悉，北京市发改委日前批复了轨道交通3号线一期（东坝中街站——曹各庄北站段）工程可行性研究报告。至此，3号线一期工程全线已取得立项批复并开工建设，拟于2021年12月全线通车试运营。

据介绍，地铁3号线一期是北京市轨道交通第二期建设规划（2015-2021年）项目，是北京中心城东西向的轨道交通骨干线路。

该线路西起东四十条站，东至曹各庄北站，全长20.8公里，共设15座车站。该项目的实施，将以轨道交通建设先行引导东坝边缘集团发展，同时为金盏金融园区和第四使馆区提供大容量快速轨道交通服务。

项目建设后将串联工人体育场、三里屯、朝阳公园、星火站、朝阳体育中心、东坝组团等重点区域，为沿线居民提供轨道交通服务，进一步完善中心城东部轨道交通线网。同时，填补东坝地区现状轨道交通空白，进一步加密中心城东部地区轨道交通线网密度。

北京市轨道交通线网的通达性也将提升。3号线一期与既有2号线、10号线、14号线，在建12号线、17号线、平谷线等线路换乘，串联多条南北向和东西向轨道交通主干线路，增加换乘节点，提高乘客出行效率。

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