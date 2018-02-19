中国建设者助东帝汶经济腾飞 有工人在此过仨春节

原标题：中国建设者助力东帝汶经济腾飞

参考消息网2月14日报道（文/梁辉）当国内雪花飞舞、年味渐浓时，远在南半球、靠近赤道的东帝汶苏艾工地上烈日当头，酷热逼人。

“今年是在东帝汶工地上过的第三个春节了，”刘冬告诉记者。

作为中国中铁的一名员工，刘冬在参加工作的13年里有一半时间是在海外。“最思念的，还是自己的双胞胎儿女与妻子。跟他们视频，是一天中最开心的事。”刘冬说。现在，刘冬是东帝汶苏艾高速公路项目二分部工程部部长，在东帝汶南部小城苏艾，他一呆就是3年。这个春节，他继续与同事们忙碌于工地，为项目今年顺利竣工埋头苦干。

濒临帝汶海、面朝澳大利亚达尔文市的苏艾，经济发展水平很低。这里的居民多从事繁重而低效的农业，吃饭基本靠天，房屋多为草棚或简单建材搭建。但随着中国建设者的到来以及项目的推进，苏艾正经历着历史性变化，当地经济社会发展日益活跃。

工人在东帝汶苏艾高速公路项目工地上工作（杜宇 摄）

故事一：“小黄帽”与好运气

一个项目改变一座城市。

在人口不足一万的苏艾，承建项目的中铁国际中海外——中铁一局东帝汶联营体公司，在施工高峰期间，雇用的当地工人高达1302人，可以说，当地几乎每一个家庭都能直接或间接受益于该项目。

项目部工程师刘成峰告诉记者，相比一年多前，现在街上的小超市、摩托车明显多了，以前不常见的砖瓦结构房屋也新建了不少，“项目投资对当地经济的拉动效果立竿见影”。

当地流传的“小黄帽”故事，令人印象深刻。“小黄帽”指在苏艾高速项目工作的戴黄色安全帽的当地工人。有当地人士告诉记者，戴“小黄帽”的，在当地视为高收入人士，凭着这顶“小黄帽”，小超市愿意赊账，甚至姑娘都愿意嫁了。

项目对当地经济的拉动，看得见、摸得着，而中国建设者树立的榜样与形象，则是深入当地人内心的无形影响力。

自2016年1月项目开工以来，中国工人的高技术、高效率以及敬业精神，深刻影响着当地人的思想观念与工作习惯。事实上，在中国建设者的带动下，当地村民从农民逐渐转变为拥有一技之长、具有一定现代思维的建筑工人。

项目部翻译马科斯告诉记者，中国企业的到来，给当地带来了好运，村民们不仅有了稳定收入，还学会了施工技术，这些经验与技能对百业待兴的东帝汶极其重要。中国企业今天培养的这些熟练工人，今后就是东帝汶建设的骨干。

今年54岁的邵金成，就是当地工人心目中的一位好师傅。邵金成负责项目梁场的工作，因施工计划临时变动，梁场的工作任务陡然加重，邵师傅原本回国陪90多岁老母亲过春节的计划不得不取消。

由于当地缺乏技术工人，邵师傅只能一边自己干，一边传帮带，手把手地给当地工人传授“I”型梁的预制工序、技术指标与施工经验。这些天来，邵金成每天都忙碌在梁场，跟当地工人一起并肩工作。当有同事收拾行装、匆匆踏上回国回乡的旅程时，邵师傅选择了默默坚守施工现场。对远在河南商丘老家的老母亲，他只能通过电话拜年了。

当地工人约瑟与纳扎里奥说：“中国人是我们的朋友，他们节假日都不休息，太辛苦，太敬业了，我们打心底里感谢他们！”

故事二：政府部长抱桥墩

中国中铁承建的苏艾高速，是东帝汶历史上首条高速公路，对东帝汶国家经济发展具有重大战略意义。因此，这条即将于今年7月完工的高速公路，令东帝汶全国上下都引以为豪。

政府总理来视察了，部长更是一位接一位地前来，东帝汶媒体以及外国驻东帝汶的媒体采访团来了，老兵访问团也来了，东帝汶帝力大学土木工程系将项目作为教材案例……联营体公司副总经理、苏艾高速公路项目部经理杨潇晗说，如果放到中国国内，苏艾高速或许只是一条普通的高速路，但在东帝汶这个一穷二白的国家，苏艾高速的意义则非同小可。

杨潇晗讲了一个真实的故事，印证苏艾高速给东帝汶人带来的震撼与自豪。他告诉记者，一次东帝汶一位部长前来视察项目，当他看到项目巨大的桥墩时，显得兴奋不已，他跟随行人员一共8个人手拉手抱着桥墩拍照留影。这位东帝汶部长为中国企业能建造如此巨大的桥墩感到很惊讶。

站在巨大的桥墩下，杨潇晗自信地告诉记者，通过这条高速公路的修建，中国标准、中国质量在东帝汶树立了良好口碑。在当地人心目中，中国标准优于澳大利亚等西方国家的标准。

东帝汶曾长期经受战争与动乱，直至2002年才建国，整个国家以简单农业为主，几乎没有工业基础。联营体公司党工委副书记郝树占说，苏艾高速的建设，让东帝汶人民领略到了现代工业的巨大力量，苏艾高速是一条将东帝汶从农业社会迅速带入了工业社会的发展路。

故事三：苏艾高速成标志性工程

东帝汶全国上下之所以都关注苏艾高速，是因为它跟东帝汶国家经济发展战略的实施息息相关。

东帝汶陆上资源较为匮乏，但拥有丰富的海上油气资源。长期以来，由于缺乏开采与加工技术，东帝汶海上的油气资源主要由澳大利亚公司负责开采与加工，东帝汶不仅只能得到较少的利润分成，甚至还得花高价从澳大利亚进口成品油。

为了摆脱这一困境，实现经济自主发展，东帝汶政府提出了“南部石油工业带”发展战略，计划在苏艾、法图嘎依与比亚索濒临帝汶海的三个南部城市分别建设储存、炼油与制气三大基地，打造一百多公里的南部沿海石油工业长廊，以实现国家经济腾飞。苏艾高速则是连接这条石油工业长廊的大动脉。

规划中的苏艾高速连接苏艾至比亚索两座城市，全长约155公里，计划分三期完工。联营体公司目前承建的是项目的一标段苏艾-法图嘎依，长约30公里，即将于今年7月完工实现通车。

联营体公司常务副总经理马成武说，苏艾高速是一条具有世界先进设计水准，具有超前意识、战略意义且绿色环保的高速公路，建成通车后，将成为东帝汶的标志性现代化工程之一。

参与、见证东帝汶这一历史性工程，让这些远在异国他乡的中国建设者们感到骄傲。

刘冬说，身为一名普通的海外工作者，能够参与所在国的重大建设，为践行“一带一路”倡议贡献自己微薄之力，感到格外光荣与自豪，“投身海外工作，是我人生中的重要机遇，我得牢牢抓住，不能错过”。

这些活跃在“一带一路”上的普通中国建设者，还跟当地人结下了深厚友谊。

手下带有6名当地员工的郭玉杰说，当地员工的手受了伤，自己主动帮他们消毒包扎，第二天他们带着香蕉、椰子来表示感谢，“你对他们好，他们也会对你好，也更加愿意接纳你”。

责任编辑：张玉