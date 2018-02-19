中央气象台：多地明起大风降温 南方阴雨天气持续

原标题：中央气象台：明起我国多地大风降温 南方阴雨天气将持续

今天（19日）是二十四节气中的“雨水”，天气也正如王冕的诗句一般“春寒多雨水，地僻少轮蹄”。预计南方的阴雨天气将持续至初七，除此之外，从明天起，冷空气来袭，影响我国大部地区，并带来大风降温天气。

今天（19日）新疆西北部和东南部、甘肃西部和南部、内蒙古西部和东北部、青海东南部、西藏东北部等地的部分地区，预计有小到中雪或雨夹雪。西南地区东部、黄淮南部、江汉、江淮、江南中北部、西藏东南部等地有小到中雨或阵雨。除此之外，明天起将有冷空气影响我国大部，并带来大风降温天气。新一股冷空气将自西北地区开始影响我国大部，长江中下游及以北地区将有4-5级偏北风，西北地区中东部及江南南部、华南、云贵等地日平均气温将下降4-8℃，部分地区降温10℃以上。今明两天青藏高原、西北地区东部等地有小到中雪或雨夹雪。今明两天，华北中南部、黄淮西部等地有轻至中度霾，河北中南部、河南西南部、山西南部局地有重度霾。20日白天起，大气扩散条件逐渐转好，但受烟花爆竹集中燃放影响，河北中南部、河南部分地区有轻到中度霾。

中央气象台提示：目前已进入春节后期，是出行和返程的关键时段，西北地区东部和青藏高原东部有降雪或雨夹雪，南方大部地区有持续阴雨天气，相关地区需加强防范雨雪、道路湿滑、结冰以及低能见度天气对交通出行和运输的不利影响。20日开始冷空气将影响全国大部地区，居民出行还需注意防寒保暖。

责任编辑：张玉