原标题：大连鞍子山积石冢考古发掘收官 清理墓室133座

中新社大连2月19日电 （记者 杨毅）距今约4000年的大连鞍子山积石冢于日前完成项目考古发掘，此项工作历时3年，发掘总面积约2700平方米，共清理墓室133座，整个墓地出土陶器156件、玉器82件、石器470件、骨器30件。

积石冢是新石器时代以来盛行的墓葬形式之一，在中国东北地区、朝鲜半岛、日本西部地区均有发现。大连地区分布有多处积石冢，有较强的地方特色。其中，大连鞍子山积石冢于2014年10月由中国社会科学院考古研究所、辽宁省文物考古研究所、大连市文物考古研究所、辽宁师范大学联合正式挖掘。

据介绍，2014年，考古人员在大连鞍子山积石冢共发掘面积900平方米，发掘有43座墓室，出土陶器以小珠山五期文化为主。

2015年，考古人员共发掘面积800平方米，发掘有30座墓室，并在发掘区中的一座墓室出土玉珠与玉环达50件。

此后两年时间，考古人员对鞍子山积石冢作进一步挖掘，并陆续出土一些石器、骨器、陶器等。其中出土的大量龙山文化陶器为研究山东半岛文化提供了新的实物资料。

大连市文物考古研究所方面表示，大连鞍子山积石冢的考古发掘，丰富了大连地区新石器时代至青铜时代积石冢考古资料，为研究辽东半岛先秦时期墓葬形制和结构提供了珍贵材料，为大连地区遗址保护和展示利用提供了基础资料和依据。

责任编辑：张玉