四川雅江森林火灾系人为失火 嫌疑人已被控制(图)

原标题：四川雅江“2.16”森林火灾系人为失火 扑救还在进行

雅江熊熊燃烧的森林火灾现场。 李传永 摄

中新网成都2月19日电 （刘忠俊 杨俊辉 郭振）记者18日从四川雅江恶古乡马益西村“2.16”森林火灾扑救指挥部获悉，恶古乡马益西村的森林火灾已持续燃烧了50余个小时，过火面积约100公顷，火场周边村民已转移至安全地带。

救援人员正在全力扑救。 李传永 摄

通报称，火场已调集森警、专业扑火队和林业系统干部职工、民众约1513人投入火灾扑救，其中森警294人，1架卡-32直升机采取接力水泵、直升机吊桶和开设隔离带相结合的方式参与扑救，新增援的86名森警预计16时到达火场，国家防火办紧急增调的3架卡-32直升机正在调机途中。

“森警官兵主要担负火场西南、西北及东线扑救任务。”“2.16”森林火灾扑救指挥部相关负责人表示，此次森林大火由于受地形影响火场风向多变，瞬间风力最大可达9级，地表火、树冠火相互交织呈立体燃烧态势蔓延。

据了解，参与灭火的森警官兵将分别在西南线、东线附近水源位置架设水泵，灵活采用“一点突破，两翼推进”战法，采取分段布控、风水灭火相结合的方式阻截林火蔓延。由于火场西北线风力迅速增大，森警官兵难以直接扑打，灭火指挥部决定实施直升机吊桶作业方式，将林火控制在西北一线。至18日晚22时，经过救援人员的全力奋战扑火，已扑灭明火1200余米，清理火线3000余米，处置明火点70余处、地下火15处、烟点280余处、站杆倒木90余处，飞火1处。

直升机正在雅砻江取水灭火。南方航空护林总站

目前，由于雅江森林火灾现场山高林密、地形复杂、气候无常，扑火战斗仍在紧张进行。经初步调查查明，此次火灾为人为失火，嫌疑人已被警方控制，正在进一步调查。

责任编辑：张玉