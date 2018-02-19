云南长虫山发生森林火灾 火势基本控制无人员伤亡

原标题：云南昆明长虫山森林火灾 火势基本控制无人员伤亡

2018年2月19日（星期一），下午14时05分左右，云南省昆明市五华区森林防火指挥部办公室接到莲华街道办事处报告，位于辖区北部的莲华街道办事处的昆明市警官学院北院后山发生森林火情。接到火情报警后，五华区第一时间启动应急预案，并向市森林防火指挥部汇报。组织市森警45人、辖区和友邻县区专业、半专业扑火队员220余人，以及街道、社区以及部分机关干部180余人，共440余人参与扑救。累计出动公安消防车、环卫洒水车和森林火险微型救火车50余台次参与扑救。并经省森林防火指挥部协调，出动直升飞机洒水灭火。

经过半天的奋战，目前位于昆明市五华区莲华街道办事处的昆明市警官学院北院后山的明火基本扑灭，已安排50余人在山上过夜值守，防止复燃。由于气候干燥和风力较大，警官学院后山的火星受风力推动飞越过山脊，飘燃至红云街道的岗头山，引发次生森林火情。目前，市、区领导正在岗头山火场一线组织扑救。

经初步调查，本次火情是由于警官学院北院焚烧垃圾引起，具体情况待进一步详细调查。（央视记者 王溪）

责任编辑：张岩