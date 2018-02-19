美国叫嚣继续巡航南海 称中国在永暑礁建通信中心

原标题：美叫嚣继续巡航南海 称中国在永暑礁建通信中心

参考消息网2月19日报道 境外媒体称，尽管与前任奥巴马的“重返亚太”政策有所差异，但特朗普政府显然不打算放弃在东南亚地区的影响力争夺战。

据德国之声电台网站2月17日报道，美国海军少校蒂姆·霍金斯17日在美国“卡尔·文森”号航母上接受媒体采访时表示，美国海军将继续在南海“一切国际法所允许的区域内”巡航。据美联社报道，霍金斯强调，美国海军在战略性水域旨在促进地区安全和保障通商和航行自由的理性巡逻已经持续了70年，这一传统还将继续。

报道称，此前也有美国官员表示，美国军舰将会继续执行所谓的航行自由任务，来挑战中国在南海几乎整个海域提出的主权要求。

据悉，这艘航母在抵达马尼拉访问之前对争议水域进行了巡航，但没有执行所谓的航行自由任务。霍金斯对此表示，虽然目前没有，但这并不意味着美国海军未来没有计划或没有能力执行这样的任务。

另据香港《南华早报》网站2月17日报道，美国一家智库称，中国可能正在将位于南海争议水域的一座人造岛建成一个情报中心，以实现对该地区的控制。

亚洲海事透明倡议组织称，永暑礁的东北角现在装备的通信和传感器阵列比在南沙群岛其他人造岛上发现的更大。

报道称，在将其卫星照片同《菲律宾每日询问者报》早些时候公布的照片进行对比后，该智库得出上述结论。

亚洲海事透明倡议组织在16日的一份报告中说：“（这表明）永暑礁可能成为驻扎在该地区的中国军队的信号情报和通信中心。”

它说，中国在南沙群岛共有7个人造岛，其中永暑礁的建设活动在去年最为活跃，建设面积据估计达到了10万平方米。

该智库称，一条长达3000米的飞机跑道于2015年在永暑礁的最北端建成，去年在该跑道的南端又建成了足以停放轰炸机、加油机和运输机的机库。与此同时，这里还建成了一个可能是高频雷达阵的设施和两个容纳传感器及通信设备的穹顶塔。

军事评论员岳刚称：“这可以用于保证与全球气象系统的稳定通信，同时也可确保中国在南海的人造岛之间的通信。”

亚洲海事透明倡议组织称，在距中业岛仅12海里的渚碧礁上，中国修建了一个大型灯塔、一条3000米长的飞机跑道、一个高频雷达阵和一些可以存放军火的地下存储隧道。

在美济礁，去年建成了3个可以容纳传感器和通信设备的穹顶塔。

亚洲海事透明倡议组织称，2015年，南熏礁上建起了一个太阳能板阵列，以及包括风力发电机组和一个可容纳通信设施的高塔在内的其他设施。

菲律宾德拉萨列大学学者理查德·海达里安说，早在上世纪80年代，由于位于核心位置，永暑礁就被视为该地区可能建设的基地和设施的指挥和控制中心。

他说：“现在，我们看到当时的蓝图已经成为现实。”

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院研究员高瑞连说，这种大规模的建设活动表明，中国热切希望对这一地区实现牢固控制。

资料图片：2016年1月5日，守卫在南沙群岛永暑礁上的海军官兵在沙滩上巡逻。新华社记者 查春明摄

责任编辑：张玉