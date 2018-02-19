纪律处分后执行得如何?北京开展检查形成问责闭环

原标题：纪律处分后执行情况怎样？北京开展专项检查促进形成问责“闭环”

新华社北京2月19日电（记者 乌梦达）记者从北京市纪委市监委了解到，北京市近期完成了对9516名被处分人纪律处分执行情况的专项检查。

北京市纪委市监委介绍，纪律处分执行是党纪执行的“关键一环”，只有纪律处分到位，才能形成问责“闭环”，强化执纪问责的震慑作用。

北京市纪委市监委表示，纪律处分执行情况专项检查分为责任单位自查自纠、市检查小组重点抽查和督促整改、责任追究与成果转化三个阶段。通过专项检查，进一步摸清了全市纪律处分执行的基本情况。

北京还将处分执行情况纳入年度党风廉政建设责任制检查考核和述责述廉内容，建立定期报告制度，进一步加强问题整改，严肃责任追究。

据介绍，在纪律处分执行当中，发现个别部门纪律处分执行不规范等问题。为此，北京市纪委市监委制定了《案件审理部门宣布党纪处分决定工作办法》和《北京市纪律和政务处分执行工作规程》，进一步健全相关工作机制。

责任编辑：张玉