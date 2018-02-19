云南昆明长虫山发生火灾 各方200逾人紧急施救

原标题：云南昆明长虫山发生森林火灾 各方紧急施救

2018年2月19日下午2时左右，云南省昆明市五华区莲华街道核桃箐昆明警官学院后山发生森林火情。

火情发生后，昆明市五华区迅速启动应急扑救预案，森林防火指挥部组织70余人（地方专业队40人、干部群众30余人）、武警昆明森林支队100人、昆明市西山区地方专业扑火队50人、盘龙区地方专业扑火队20人赶赴火场支援救灾。

云南省森防指接报后，迅速协调国家林业局南方航空护林总站调派直升机增援火场实施吊桶灭火。目前扑救工作正在紧张有序组织开展。（央视记者 徐小龙 王溪）

责任编辑：张岩