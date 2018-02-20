原标题：春节假期接近尾声 旅游探亲和返程客流出现叠加

春节假期还有两天，旅游、探亲和返程客流已经出现叠加。

昨天（2月19日），全国铁路客流发送量继续维持在900万以上的高位，公路、民航客流平稳。

铁路客流继续维持900万人次以上

昨天全国铁路初步统计发送旅客950万人次，比前一天多出了近50万人次，增开旅客列车636列。

由于川渝地区前往珠三角的务工客流上升，成都局集团公司昨天加开6列重庆西至佛山西动车组列车，另外开行了途经遂宁、南充、蓬安、营山、达州等外出务工人员集中地的务工专列，方便外出务工人员集中出行。沈阳局集团公司加开沈阳到大连、丹东、山海关等方向旅客列车52列，方便短途探亲客流出行。武汉局集团公司加开上海、宜昌方向动车45列。广州局集团公司加开湖南地区往广深方向的旅客列车。南宁局集团公司、济南局集团公司加开方便旅游客流返程方向的列车。首次投入春运的渝贵铁路、石济客专、西成高铁等线路成为热门加开线路，满足假期旅客集中出行。

预计明天形成返程客流高峰

昨天，全国公路迎来部分返程客流，各大城市周边和热门景区周边车流量加大，道路通行状况良好。民航方面，昨天全国民航计划飞行航班15920班次。预计返程高峰会在正月初六形成，交通部门提醒旅客错峰返程。

责任编辑：张玉