中国大部将有冷空气活动 宁夏甘肃等地局地有大雪

原标题：江汉江淮江南多阴雨天气 中国大部将有冷空气活动

中新网2月20日电 据中央气象台网站消息，19日夜间至22日，江汉、江淮、江南等地将多阴雨天气，新一股冷空气自西北地区开始影响中国大部。

图1 全国降水量预报图（19日20时-20日20时）

19日夜间至20日，西藏东部、青海东部和南部、甘肃大部、宁夏、陕西中北部、山西中南部等地有小到中雪或雨夹雪，宁夏、甘肃东部、山西南部等地局地有大雪。

20~22日，新一股冷空气自西北地区开始影响中国大部，长江中下游及以北地区将有4~5级偏北风，西北地区中东部及江南南部、华南、云贵等地日平均气温将下降4~8℃，部分地区降温10℃以上。

图2 全国降水量预报图（20日20时-21日20时）

19日夜间至20日早晨，华北中南部、黄淮西部等地大气扩散条件较差，轻至中度霾天气依旧维持，其中河北中南部、山西中南部局地有重度霾；河南东部、山东南部、安徽北部、江苏北部等地的部分地区有大雾，局地能见度不足200米。20日白天起，受冷空气影响，上述地区大气扩散条件逐渐转好。

19日20时至20日20时，甘肃宁夏局地有大雪。新疆西部、甘肃大部、宁夏、陕西中北部、山西南部、青海东部和南部、西藏东部、川西高原北部等地的部分地区有小到中雪，其中宁夏南部、甘肃东部等地局地有大雪（5~8毫米）。西南地区东部、黄淮西部、江淮、江汉、江南、华南北部等地有小到中雨，局地有大雨。青海、甘肃西部、内蒙古等地有4~6级风。

20日20时至21日20时，山西南部局地有大雪。甘肃中南部、陕西中部、华北南部、山东南部、西藏东南部等地的部分地区有小到中雪或雨夹雪，其中山西南部等地局地有大雪。西南地区东部、黄淮中南部、江淮、江汉、江南、华南大部等地有小到中雨。内蒙古中西部等地有4~5级风。

图3 全国降水量预报图（21日20时-22日20时）

21日20时至22日20时，黑龙江中北部、吉林东部、辽宁东部、新疆西北部、西藏东南部等地的部分地区有小雪或雨夹雪，局地中雪。西南地区东部、云南东部、江汉南部、江南、华南等地有小到中雨。内蒙古中部等地的部分地区有4~5级风。

影响与关注

1、春节后期和春运气象服务；

2、关注甘肃大部、西北地区东部、山西南部、黄淮东北部、川西高原等地降雪或雨夹雪天气及其不利影响；

3、关注20~22日南方地区阴雨天气对道路交通的不利影响；

4、关注20~22日冷空气过程及其不利影响；

5、森林和城乡防火气象服务。

责任编辑：张玉