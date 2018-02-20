初五放炮“迎财神”?媒体:多地禁限放 卖爆竹遇冷

原标题：不闻鞭炮声 中国民众环保过大年

编者按

网购年货，自主选座，叫上一份外卖，“轻装”出门，坐上飞驰的高铁，连上WIFI，下单除夕年夜饭，抢红包，网上拜年……这不是剧情，这是现实，发生于2018年初的中国社会。

时代巨变，人们迎接、度过中国古老节日——春节的方式也在不断嬗变。2018年2月13日起，中新网推出系列策划《春节十景》，力图通过你我之于春节的点滴变化，勾勒中国社会图景的巨幅变迁。

中新网客户端北京2月20日电 题：[春节十景]不闻鞭炮声 中国民众环保过大年

记者 张尼

今日是正月初五，中国民间有放鞭炮“迎财神”的习俗，这一天也是继除夕后，燃放烟花爆竹的一个高峰。不过伴随近年来多地出台禁限放措施，今年春节，不少城市都变得安静了许多。在“不闻鞭炮声”的春节里，大家对年俗的理解也在发生着变化。

资料图 张斌 摄

多地禁限放 春节“不闻鞭炮声”

今年春节期间，包括天津、北京在内的不少地方，都对烟花爆竹的燃放进行了严格限制，一些地方出台的禁放令甚至被媒体冠以“史上最严”的称号。

例如，天津规定，从2018年1月1日起，天津市外环线以内（含外环线）地区将不分时间、地点一律禁止燃放烟花爆竹。这项规定也被称为“最严禁放令”。

北京则是在经历了从“禁放”到“限放”后，在今年再次恢复了“禁放令”。按照新修订的《北京市烟花爆竹安全管理规定》，北京市五环路内禁止燃放烟花爆竹，也不设置花炮销售点。

河北廊坊则规定2018年起，廊坊市区、所辖各县（市）城区全年任何时间都禁止燃放烟花爆竹。春节期间，石家庄市三环内也禁止销售和燃放烟花爆竹。

在上海，今年已经是该市实行烟花爆竹管控的第三年。今年上海元旦春节期间烟花爆竹禁放区域比以往要更多，管控也更严。

除按照上海地方立法规定外环线以内禁止燃放烟花爆竹之外，外环线之外各区在2017年划定的禁放范围基础上，增加“使用易燃可燃外墙保温材料的高层建筑、耐火等级较低的建筑物”作为禁放场所。

另外，山东全省17市，除淄博、枣庄、泰安、日照、临沂、莱芜6市之外，其余11市均出台了限放禁放政策。

资料图 杨正华 摄

爆竹销售遇冷 北京等地销售网点大幅缩水

记者注意到，近几年烟花爆竹的销售情况也有所变化，不少地方的烟花爆竹销售都出现了“遇冷”情况。

北京市政府烟花办2017年2月公布的数据显示，2012年以来北京市烟花爆竹销量连续下降，2017全市烟花爆竹销售量同比下降30.5%。

2018年春节期间，北京市共设置烟花爆竹销售网点87个，同比下降82.97%，五环路内及各区划定的禁放区域内不设置销售网点。

此外，北京今年春节烟花爆竹共备货7.5万箱，比2017年下降了55.9%，所有大、中、小型的组合类烟花以及吐珠类烟花爆竹全部被列为禁售范围。

山东烟花爆竹协会秘书长邹永红日前对媒体介绍，目前，济南禁放烟花爆竹，全省大部分城市对烟花爆竹实行限放，主城区烟花爆竹燃放、销量都有所下降。济南、青岛、烟台近五年下降了百分之七十。

在上海，上海全市今年仅设置9个烟花爆竹销售点，每个销售点预计投入300箱，比去年3000箱总量进一步下降，品种限于鞭炮和高升。此外，实名购买原则依旧严格实施。

资料图：2017年1月16日，福州千年古街南后街，高高挂起的新灯笼将老街装扮一新。张斌 摄

春节不放炮，民众怎么看？

对于近年来的禁限放规定，民众究竟怎么看？

2017年，上海交通大学民意与舆情调查研究中心一份针对35座主要城市居民进行的调查显示，当被问及“为了防止空气污染，我国政府春节期间应该禁止放鞭炮和焰火，您的看法是？”时，高达80.8%的民众表示“基本同意”或者“非常同意”春节期间禁燃烟花爆竹，这比2015年的调研结果高出了16.8个百分点。

“其实在禁放令实施之前，就能感觉到春节放炮的人在变少，我自己已经很多年没有放炮了。”从小在北京长大的“80后”陈婷婷接受记者采访时说。

陈婷婷记得，当年北京刚由禁放改限放时，小区在除夕夜几乎一整晚都鞭炮声不断，但是这几年几乎没有这种景象了。

“春节放鞭炮是很多70后、80后的儿时记忆，但是很多比我小的孩子可能已经没有那么热衷，大家的娱乐方式越来越多元，另外这几年北京冬天的雾霾比较严重，人们的环保意识也在提升，很多人主动选择了不放鞭炮。”陈婷婷说。

与此同时，禁放政策的实施在网上也引发了热议，不少网友对此也持支持态度。

“不放更好，前两天从大胡同买的电子炮，环保还省钱，省事，省心（怕炮炸手）。” 网友@O大大大大大大大大倩倩表示。

“你放一挂鞭他放一盒炮，积少成多形成污染，文明过春节，让好空气陪伴我们。”网友@fun4娱乐主播评价称。

不过也有网友认为“禁放令”冲淡了“年味”，并针对“禁放令”给出了自己的建议。

例如，网友@高峰奔四就提出：“不让大家放炮了，政府组织几个地点集中燃放以前那种庆典礼花好不好？给节日添点喜庆。”

资料图：太原市民在电子鞭炮商铺前驻足观看。 韦亮 摄

政府鼓励移风易俗，不放鞭炮做点啥？

与此同时，不少地方政府近些年也在推动移风易俗，鼓励民众以更环保的方式庆祝传统佳节。

《上海市烟花爆竹安全管理条例》里就提到，“鼓励移风易俗，倡导使用电子鞭炮、礼花筒等安全、环保的替代性产品”。

今年，不少地区的环保部门也在节前发出了倡议。

安徽省环保厅发布倡议书，希望各级党员领导干部以身作则，自觉带头不购买、不燃放烟花爆竹，同时引导和带动身边人员积极响应倡议，做好烟花爆竹禁燃放工作。

倡议书还号召市民们崇尚环保理念，转变传统方式，选择电子爆竹、喜庆音乐、鲜花等低碳环保方式，对环境友好，对污染说“不”。

海南省生态环境保护厅发布的倡议书提出“全省各级党政机关、企事业单位及其工作人员率先垂范，带头不燃放烟花爆竹，带动全社会形成崇尚环保的节日新习俗。”

今年春节，陈婷婷家也像往年一样没有购置烟花爆竹，而是早早地购置好了春联、窗花等年货，把房间布置一新。

这两年，除了打扫、布置房间，准备年夜饭，她和家人还多了一个消遣项目，就是抢红包，每年都乐此不疲，全家老少齐上阵。

“虽然抢不到多少钱，但也觉得挺好玩的，可能时代变了，人们过节的习惯也会改变，没准以后抢红包也变成‘年俗’了。”陈婷婷说。

责任编辑：张玉