大年初五京城蓝天重现 返京高峰来临这些路需绕行

原标题：大年初五京城蓝天重现 返京高峰来临这些路段尽量绕行

中国天气网讯 今天（20日）是大年初五，俗称“破五”，有吃饺子、迎财神等习俗。天气也较为给力，白天北京将有3级左右北风，空气质量较昨天明显转好，蓝天将重现。另外，据交管部门预计，从今天开始将进入客流集中返京阶段，市民驾车尽量绕行交通场站周边路段。

2月20日，北京能见度好转。

昨天，北京能见度不佳，14时全市大部地区能见度低于10公里，东部地区低于5公里。入夜后，随着北风逐渐增强，西北部山区能见度明显好转。

今天早晨6时，西部北部地区的能见度已好转。北京市气象台预计，今天白天晴间多云，北转南风3级左右，最高气温5℃；夜间晴间多云，南转北风1-2级，最低气温-5℃。

2月20日晨，北京西部北部能见度已好转。（来源：@气象北京）

在北风的助力下，北京天气转晴，蓝天将重现。同时，空气质量也将明显改善。据北京市环境保护监测中心官方微博消息，昨天16时，北京大部地区空气质量一度达到重度污染。预计今天扩散条件转好，空气质量也将转为优，并且一直到本周五（初八），将以良为主。

2月20日，北京5时30分更新的未来7天天气预报。

从今天开始，将进入客流集中返京阶段。据北京晨报报道，交管部门表示，机场高速进京方向；北京西站周边的莲花池东路、西三环中路、广安路一线以及太平桥路、马连道南街；北京站周边的建国门内大街、崇文门内大街、船板胡同、北京站西街；北京南站周边的陶然桥、西罗园路、洋桥南滨河路的交通压力将逐渐加大。

首都机场早8点到晚8点、北京站上午9点后、北京南站早7点到晚7点、北京西站早8点后，以及永定门、六里桥和四惠长途汽车站早8点至下午4点期间，均处于客流较大的时间段，容易造成周边路段行驶不畅。交管部门表示，高峰时段前往上述地点的市民应尽量选择公共交通工具出行，途经车辆应尽量绕行上述地区。

对于准备自驾长途出行的市民，交管部门提醒，市民应提前掌握车况、路况、天气情况，合理安排行程，不要超员载客、超速行驶、疲劳驾驶，避免夜间行车。特别是驾龄不满3年的驾驶人应尽量避免长途自驾。

责任编辑：张玉