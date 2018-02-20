春节原材料价格上涨 大宗商品“疯涨”可能性不大

原标题：假期原材料价格普遍上涨 大宗商品“疯狂”涨势可能性不大

新华社上海2月20日电 题：假期原材料价格普遍上涨 大宗商品“疯狂”涨势可能性不大

新华社记者陈云富

国内市场春节休市期间，国际市场上主要原材料价格延续涨势，追踪一篮子商品价格表现的CRB指数涨近2%。随着价格创下新高，业界普遍预计，狗年原材料商品价格“疯狂”上涨可能性不大。

春节假期，国际大宗商品市场继续交易。统计显示，包括原油、铜期货等主要原材料商品在假期均有上涨，带动综合价格指数CRB在14日大涨1.4%，创下近两个月单日最大涨幅后连续小幅上行，使节前一周市场的跌幅几近全线收回。

其中，国际油价在前期大幅下跌后逐渐反弹，纽约市场油价不仅站稳每桶60美元整数关口，连续上行也使油价重返每桶62美元上方，另一基准油价伦敦布伦特油价则回到了每桶65美元附近，基本收回2月初市场大跌期间一半左右的跌幅。

另一备受关注的原材料“铜博士”接近前期创下的3年高点，伦敦市场铜期货价格交易区间回到了每吨7200美元附近。

“节后国内市场开市后，部分原材料可能会补涨，但幅度可能不大。”混沌天成期货分析师孙永刚认为，尽管近两年原材料商品的表现频频出乎意料，但随着价格刷新前期高点，再现“疯狂”涨势的可能性不大。

经历2016年的触底反弹大涨以及2017年的持续上涨，大多数大宗商品的价格目前已不再便宜。在国际市场上，CRB指数基本回到2015年底的水平，相比2016年2月创下的低点，上涨超过20%。

境内市场的原材料涨幅更大，在开启本轮上涨前，综合反映境内商品期货价格表现的文华商品指数低点为106.4点，时间在2015年11月，目前这一商品指数基本接近160点，相比2年前的低点涨幅超过50%。

涨幅较大的原材料商品大多创下新高，尤其在“黑色系”钢铁、煤炭等原材料商品中，螺纹钢期货价格已回到2013年2月的高点附近，如果参考现货市场，此前现货市场超过每吨5000元的报价，已接近2011年的历史高点。

“在消费淡季，钢材价格依然维持高位，节后的良好预期是重要的支撑因素。”西本新干线高级研究员邱跃成认为，由于限产、钢厂检修等因素，钢材供应受一定影响，而较好的后市预期、“冬储”需求及限产可能延长的传言，进一步放大市场的紧张形势。

业界分析，节后市场仍有待观察，一方面，钢材供应的恢复速度有赖于政策的进一步明朗；另一方面，市场需求，尤其是出口会否受贸易摩擦等因素的影响，也存在不确定性。

对于具有市场标杆意义的“第一大宗商品”原油，市场普遍预期稳定将是“主基调”。“2018年原油价格可能会保持上涨，但涨势较前一年会明显减弱。”中国石化联合会预测，随着经济增长，原油需求将继续保持低速增长，供需仍会处于相对宽松状态。

责任编辑：张玉