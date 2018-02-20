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环保部:未来三天华北中南部重度污染过程逐步缓解

环保部:未来三天华北中南部重度污染过程逐步缓解
2018年02月20日 16:33 中国新闻网
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　　原标题：环保部：未来三天华北中南部重度污染过程逐步缓解

　　中新网2月20日电 据环境保护部宣传教育司官方微博消息，未来三天（2月21-23日），全国大部空气质量以良至轻度污染为主，华北中南部重度污染过程逐步缓解。

责任编辑：张玉

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