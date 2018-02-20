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河南多地传地震谣言 地震局：蚯蚓爬出地面因缺氧

河南多地传地震谣言 地震局：蚯蚓爬出地面因缺氧
2018年02月20日 19:56 中国新闻网
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　　原标题：河南地震局回应“多地将发生地震”：系谣传

　　中新网郑州2月20日电 （记者 刘鹏）针对近日网络广泛传播的河南南阳、驻马店将要发生地震的消息，河南省地震局20日对外通报称，经监测近期没有发生地震迹象，部分地区出现蚯蚓、青蛙爬出地面现象与地震活动无关，网络传播消息系谣传。

　　通报称，近日，河南省南阳市社旗县和驻马店市确山县、泌阳县、汝南县等地，有群众反映当地的一些水坑里有蟾蜍出现、蚯蚓在地上爬的现象，并在网络上出现了南阳、驻马店将要发生地震的信息，在微博、微信上广泛传播。

　　2月19日，河南省地震局分别召开了两次紧急会商会，综合分析认为：河南省测震、前兆监测数据未发现地震短临异常，近期没有发生地震的迹象。驻马店市泌阳、确山、汝南地区近日气温转暖，伴有小雨，土壤湿度过大，部分地方高达93~94%，土壤含氧量降低，造成蚯蚓、青蛙因缺氧爬出地面现象，与地震活动无关。

　　河南省地震局表示，希望大家不要相信这些地震谣传，更不要传播这类信息。《治安管理处罚法》第25条规定：散布谣言，将会处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较轻的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款。（完）

责任编辑：张建利

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