今起三天北京最高温近10℃ 周六上班冷空气再上岗

原标题：今起三天北京最高温近10℃ 周六上班冷空气重新“上岗”
中国天气网讯 预计，今起三天（21-23日）北京晴到多云为主，最高气温8-9℃，利于返京及出行。周六是工作日，冷空气也迫不及待来刷存在感，当天最高气温将仅有3℃，气温起伏，防寒保暖仍是重点。
2月21日晨，北京天空晴朗。
昨天，北京最高气温为7.1℃，较前天上升2.1℃，在阳光的陪伴下，体感明显温暖了不少。
今天，气温仍有小幅上升。北京市气象台预计，今天白天晴间多云，北转南风2-3间4级，最高气温8℃；夜间晴间多云，南转北风2级左右，最低气温-4℃。
目前未来7天天气预报显示，明后天北京的最高气温将达到9℃，不过周六在冷空气的影响下，将迅速跌至3℃。气温起伏多变，公众仍需注意防寒保暖，不要急于脱去棉衣。
2月21日5时30分更新的北京未来7天天气预报
截至2月20日，北京无有效降水日数已整整121天，天气干燥，公众需注意勤补水润燥，并注意用火安全，谨防火灾。
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