原标题：华北南部黄淮北部今有轻度霾 河南山东局地有大雾

中新网2月21日电 据中央气象台网站消息，21日华北南部、黄淮北部等地有轻度霾、局地中度霾；上午河南中部、山东南部等地有大雾。

22日至24日，受频繁冷空气活动和降水共同影响，全国大部地区大气污染扩散和清除气象条件总体较好，无大范围明显霾天气；25日至26日，华北中南部、黄淮、江淮、江汉、江南北部等地扩散条件较差，华北中南部、黄淮有轻度霾，华北南部局地有中度霾；上述部分地区早晨有大雾。

具体预报如下：

京津冀及周边区域

21日，河北中南部、山东西部、河南北部、山西中南部大气扩散条件较差，有轻至中度霾，河北中部沿山和河南中部局地有重度霾，不适宜燃放烟花爆竹；此外，21日上午河南中部、山东南部等地有大雾。22日白天起，受冷空气影响，上述地区大气扩散条件逐渐转好，霾天气自北向南减弱或消散。22日至24日，京津冀及周边地区扩散条件总体较好，无明显雾霾天气。25日至26日，区域中南部扩散条件较差，有轻至中度霾；河南东部、山东南部的部分地区早晨有大雾。

长三角区域

21日至24日，受冷空气和降水共同影响，区域大气污染扩散和清除气象条件总体较好，无明显霾天气。25日至26日的早晨，大气扩散条件较差，部分地区有大雾天气，局地能见度不足200米；区域北部局部地区有轻度霾。

珠三角区域

21日至26日，大气扩散条件总体较好，无明显霾天气。

华中区域

21日至24日多降水天气，有利于大气中污染物清除，无明显霾天气。25日至26日，扩散条件略转差，部分地区有轻度霾，早晨有大雾。

西南区域

21日至26日，大部地区大气扩散条件较好，无明显霾天气。23日至26日的早晨，四川盆地中南部的部分地区有大雾，局地能见度不足200米。

东北区域

21日至26日，受频繁冷空气活动影响，大气扩散条件总体较好，无明显霾天气。

西北区域

21日至26日，受频繁冷空气活动影响，大气扩散条件总体较好，新疆南疆盆地、青海柴达木盆地、内蒙古西部局地有扬沙或浮尘天气。

责任编辑：张玉