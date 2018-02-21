原标题：华北南部黄淮北部今有轻度霾 河南山东局地有大雾
中新网2月21日电 据中央气象台网站消息，21日华北南部、黄淮北部等地有轻度霾、局地中度霾；上午河南中部、山东南部等地有大雾。
22日至24日，受频繁冷空气活动和降水共同影响，全国大部地区大气污染扩散和清除气象条件总体较好，无大范围明显霾天气；25日至26日，华北中南部、黄淮、江淮、江汉、江南北部等地扩散条件较差，华北中南部、黄淮有轻度霾，华北南部局地有中度霾；上述部分地区早晨有大雾。
具体预报如下：
京津冀及周边区域
21日，河北中南部、山东西部、河南北部、山西中南部大气扩散条件较差，有轻至中度霾，河北中部沿山和河南中部局地有重度霾，不适宜燃放烟花爆竹；此外，21日上午河南中部、山东南部等地有大雾。22日白天起，受冷空气影响，上述地区大气扩散条件逐渐转好，霾天气自北向南减弱或消散。22日至24日，京津冀及周边地区扩散条件总体较好，无明显雾霾天气。25日至26日，区域中南部扩散条件较差，有轻至中度霾；河南东部、山东南部的部分地区早晨有大雾。
长三角区域
21日至24日，受冷空气和降水共同影响，区域大气污染扩散和清除气象条件总体较好，无明显霾天气。25日至26日的早晨，大气扩散条件较差，部分地区有大雾天气，局地能见度不足200米；区域北部局部地区有轻度霾。
珠三角区域
21日至26日，大气扩散条件总体较好，无明显霾天气。
华中区域
21日至24日多降水天气，有利于大气中污染物清除，无明显霾天气。25日至26日，扩散条件略转差，部分地区有轻度霾，早晨有大雾。
西南区域
21日至26日，大部地区大气扩散条件较好，无明显霾天气。23日至26日的早晨，四川盆地中南部的部分地区有大雾，局地能见度不足200米。
东北区域
21日至26日，受频繁冷空气活动影响，大气扩散条件总体较好，无明显霾天气。
西北区域
21日至26日，受频繁冷空气活动影响，大气扩散条件总体较好，新疆南疆盆地、青海柴达木盆地、内蒙古西部局地有扬沙或浮尘天气。
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 企业家黄鸣实名举报山东德州书记懒政
- 【 军事 】 中国歼20靠这四款新利器可实现截杀F2...
- 【 财经 】 人民日报:有药品利益集团“发明”疾病
- 【 体育 】 足总杯-爆大冷！10人曼城负英甲队出局
- 【 娱乐 】 得罪周星驰永不合作？袁咏仪首还原真...
- 【 科技 】 熬夜影响男女有别 均损害大脑女性尤甚
- 【 教育 】 爱口难开 春节孩子父母“尬聊”为哪般
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有