原标题：京港澳高速迎返粤车流高峰 广东段现20公里车龙

乐广高速公路上的车龙。交警部门提供

中新网韶关2月21日电 （李凌 陈玉升）随着春节假期接近尾声，中国南北交通大动脉京港澳高速公路广东段、乐广高速公路等迎来返粤车流高峰。记者21日从广东韶关、清远等交警部门采访获悉，连日来，自中国各地返回珠三角的车辆日益暴增，拥堵的车流在京港澳高速韶关南段一度排起了20公里长龙。

据交警部门介绍，自19日开始，返粤的车流开始增长。19日下午，京港澳南段南行韶关南至翁城路段一度出现11公里车龙。20日，南下珠三角方向的小车车流持续高涨，当日凌晨1时，从湖南方向经仁新高速进入广东韶关的车龙在城口收费站一度出现滞留，韶赣高速西行韶关东至马坝互通行车缓慢；同日，途经韶关前往珠三角地区的车流集中暴涨，乐广高速、南韶高速、仁新高速、京珠北高速多条南下通道车流汇聚于京港澳高速韶关南段，韶关段南行韶关至翁城路段车龙一度长约20公里。

京港澳高速公路上自湖南进入广东的车流。交警部门提供

据交警统计，20日自京港澳高速粤北站进入广东的车辆为50260辆次，是平时的6倍多，由于车流过大，交警部门将部分车流自乐广坪石西站、京港澳坪石站上高速南下。而作为京港澳高速公路粤境段复线的乐广高速，韶关段车流总量近19万辆次。距离广州越近车流越多，到了清远路段，由于又有车流从其他公路汇入，乐广高速车流量高达25万辆次。

交警称，21日京港澳高速粤北段、乐广高速南下车流依旧密集，由于车流过多，变道碰撞、追尾等交通事故时有发生，极易造成交通堵塞，交警提醒司乘人员注意交通信息提示、遵守交规。

责任编辑：张玉