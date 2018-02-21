原标题：2018年春节黄金周北京接待游客770.7万人次

新华社北京2月21日电（记者鲁畅）记者21日从北京市旅游委获悉，2018年春节黄金周期间，北京市接待旅游总人数770.7万人次，比去年同期增长4.9%；旅游总收入72.6亿元，同比增长8.4%。

春节期间，北京各大民俗庙会人气颇高。深受游客喜爱的地坛、龙潭春节文化庙会，从正月初一迎客到大年初五共接待中外游客170.1万人次。其中，今年的龙潭公园庙会在原有文化演出、展览展示活动的基础上推出精品冰雪运动特色活动，接待游客72.5万人次。

除了喜气洋洋的庙会外，赏花迎春同样受到游客青睐。在中山公园唐花坞举办的花卉展上，游客不但欣赏到梅花、迎春、榆叶梅、碧桃、西府海棠等传统花卉，还有机会在反季节花卉——“烤货”前驻足拍照。

中山公园相关负责人介绍，今年公园时隔多年再次成功“烤制”出紫荆，并首次“烤制”锦带花，为春花美景增添新色，现场展出的中国传统名花以及国内外精品花卉共计有70余种2500余盆。

数据显示，除夕到初六，民航进港人数91.4万人，同比增长12.6%；出港人数94.7万人，同比增长0.8%；铁路到达人数200万人，同比增长14.3%；铁路上车人数198万人，同比增长6.5%，赴京游客增幅高于离京游客。

记者了解到，为确保市民和游客度过一个欢乐祥和、愉快安全的春节，北京全市各部门、各区针对旅游市场秩序累计出动执法人员68380人次，检查旅游车190辆、导游273人次、各类旅游经营企业6904家，查处各类违法行为374起，暂扣非法旅游广告宣传品310份。假日期间未发生重大旅游投诉案事件。

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责任编辑：张建利