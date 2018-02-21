狗年黄金投资：勿过分看涨 目前利多利空因素交织

原标题：假期金价冲高回落 狗年黄金如何投资？

新华社上海2月21日电 题：假期金价冲高回落 狗年黄金如何投资？

新华社记者陈云富

中国传统春节假期，国际金价冲高回落。纽约市场金价基本回到节前的每盎司1330美元附近水平。业界预期，狗年金市的投资价值或仍在。

数据显示，受20日纽约市场金价大跌影响，国际市场在假期累积的涨幅几近全线回吐，到20日收盘，主力合约收报每盎司1331.1美元。

“假期前半周，市场还是利多黄金，而后半周受美元反弹影响，出现回调。”黄金市场投资者王超表示，不过，2018年以来，国际金价仍整体上涨约2%。

良好的开局让不少投资者继续“憧憬”2018年金市前景。“2018年的开局和2017年的情形有些类似。”王超说，当时纽约市场金价从年初每盎司1150美元左右，迅速反弹至1220美元附近，虽然短暂回调，但随后继续上涨，带动金价在一季度大涨8.6%。

山东黄金首席分析师姬明认为，2018年，投资者不应过分看涨金市。“目前，利多利空黄金的因素交织。”山东黄金年度报告指出，利多因素中，除了地缘政治的突发因素外，经济增长和通胀都会利多金市，欧洲经济的复苏有望延续，可能带动欧元相对美元走强，利多黄金。

“但是，全球货币紧缩的趋势进一步明朗和持续，将对包括黄金在内的大宗商品价格表现形成制约，同时，欧盟各成员经济体复苏差异大等‘顽疾’依然存在，欧元相对强势的持续性仍待观察。”姬明认为。

业界大多预计，在更长的周期内，黄金的前景要更乐观。“历史表明，黄金可以对冲市场波动、美元急剧贬值和通胀加剧等风险。”瑞银报告认为，在市场波动和通胀担忧的影响下，黄金正成为投资者避险的重要工具。

对于最直接影响金市的美元因素，市场分析并不乐观。“过去30年，美元汇率的变动更多和政府预算平衡变化有关，预算平衡恶化可能导致美元贬值。”投行麦格理称。

姬明表示，特朗普“弱美元”政策是其重要的战略选择，不排除未来几年美元重新回到弱势周期的可能，从而长期形成金价上涨的动力。

据分析，狗年金市较大的不确定因素仍是实物黄金的需求。世界黄金协会公布的数据显示，2017年全球黄金总需求下降7%，其中黄金ETF的增持量仅为前一年增持量的三分之一，全球金条、金币投资也下滑2%，只有金饰品的需求同比小幅增长4%。

责任编辑：张玉