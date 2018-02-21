春节假期结束要开工了 但2018年它或许比你更忙

原标题：要开工了，但2018年，它或许比你更忙！

春节假期马上就要结束了，很多人踏上归途开始返回工作岗位，重新过上忙碌的日子。不过，新的一年中，或许它比你更忙，那就是中国的航天发射。

2018年2月12日13时03分，我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭，以“一箭双星”方式成功发射第二十八、二十九颗北斗导航卫星。

继1月12日以来，短短一个月，我国先后两次采取“一箭双星”方式，成功将四颗北斗卫星送入太空。这也是2018年以来，长征系列火箭完成的第7次成功发射。43天7次发射，平均不到一周实施一次发射，这是今年长征系列火箭高密度发射的一个缩影。

今年将会有高密度发射

2月12日13时03分发射的两颗北斗三号卫星，仍在有着“北斗港”之称的西昌卫星发射中心升空。从2000年开始，西昌卫星发射中心先后共执行了27次北斗发射任务，顺利将包括4颗试验卫星在内的33颗北斗卫星送入太空，发射成功率达到100%。

2018年，西昌卫星发射中心计划执行17次发射任务，创历史新高，其中北斗任务计划10次发射。

另据中国航天科技集团有限公司透露，今年我国长征系列运载火箭预计将执行以北斗卫星组网、嫦娥四号探月为代表的35次发射任务，发射密度将再创历史新高。

01 长征三号甲系列火箭将有14次发射任务

长三甲系列火箭全年14次发射任务有10次将发射北斗导航卫星，其中8次将以“一箭双星”的方式发射。

从全年的发射计划看，长三甲系列火箭平均26天就要进行一次发射，而且生产现场通常是同时有2到3发火箭并行开展工作。因此，研制团队创新提出了“去任务化”的管理方法。

长征三号甲系列火箭总指挥 岑拯：

02 长二丙火箭将重返国际市场

同样有“金牌火箭”之称的长征二号丙火箭也将在2018年迎来最强考验。这也是长二丙火箭在1999年完成铱星发射任务后，时隔19年将重新返回国际商业发射服务市场，发射巴基斯坦遥感卫星、中法海洋卫星，为中国航天走向世界提供“金牌助推”。

长征二号丙火箭总指挥 肖耘：

03 长征十一号火箭将有4次发射任务

作为我国长征系列运载火箭中唯一的一型固体运载火箭，长征十一号运载火箭凭借发射准备时间短的优势，被誉为“快响利箭”。2018年，长征十一号火箭预计将执行发射欧比特卫星、吉林一号卫星等4次商业航天的发射任务。

长征十一号火箭总指挥 杨毅强：

除了长十一火箭之外，目前还有快舟系列火箭具备高性价比的商业航天发射能力。去年年初，“快舟一号甲”小型固体运载火箭在酒泉卫星发射中心将3颗卫星成功送入轨道，这也是一次“纯商业”航天发射。

04 长五再出征 长七忙改进

作为我国目前运载能力最大的火箭，长征五号肩负着未来我国探月三期工程、载人航天、火星探测等重任。据中国航天科技集团全年宇航发射计划，长征五号将在2018年执行发射任务。未来，新一代运载火箭也将迎来批量生产阶段，为支撑我国航天强国建设提供更广阔的舞台。

2030年我国火箭运载能力 或将赶超“猎鹰”

不久前，美国太空探索技术公司（SpaceX）成功发射了目前全世界运载能力最强的“猎鹰重型”火箭，一时成为了全世界的焦点。

中国何时也能发射像“猎鹰重型”这样的火箭？航天科技集团一院运载火箭系列总师龙乐豪院士表示，“我们将研制比‘猎鹰重型’规模更大的火箭。”

根据中国运载火箭技术研究院2017年公布的《2017-2045年航天运输系统发展路线图》显示，我国重型运载火箭计划于2030年前后首飞，为载人登月提供强大支持，并为火星采样返回提供充足的运载能力。届时，以火箭发动机为动力的两级完全重复使用运载器预计将研制成功，火箭型谱更加完善，航天运输系统水平和能力进入世界航天强国前列。

责任编辑：张玉