原标题：民航局回应海南天价机票：已协调航空公司增加运力，全力疏解

针对从海南出发热门航线票价高涨的情况，中国民用航空局（下简称“民航局”）已协调航空公司增加运力。

2月22日下午，澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者从民航局方面获悉，由于大雾导致（海南至大陆地区）海上运输受阻，民航已协调航空公司增加运力，全力疏解。

民航局方面相关人士表示，“加班”从今天（2月22日）就已开始。

在2018年春节回程高峰之际，有网友查询三亚至哈尔滨的机票价格接近2万，认为是“天价机票”。而且，即便是这样的天价机票余票也不多。

关于天价机票的现象，有专家解释，由于春运返程高峰加上“雾锁”琼州海峡，近日由海南起飞的机票紧张。经济舱早已售罄，留下的多为没有折扣的公务/头等舱机票，这导致出现了天价机票现象。

而且，目前国内航空公司的经济舱票价受到政策限制，但公务/头等舱票价定价则早已放开，实现了市场定价。

据民航业内专家林智杰介绍，三亚至哈尔滨这类航线平均公务舱、头等舱座位占比较低，在春节旺季两舱的座位数大约占5%左右。

淡季时，这类航线的两舱价格大概在3000至5000元，而春节时段价格上万，主要原因是供求关系。“由于三亚机场容量饱和，春节加班的数量很有限，而市场需求又非常大。特别是今年海南大雾停航，更加剧了民航的供需矛盾。所以今年的情况比较突出。”

责任编辑：李伟山