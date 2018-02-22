江西交通厅:深刻汲取赣州致11死重大交通事故教训

原标题：江西交通厅：深刻汲取“2·20”重大交通事故教训

2月21日下午，江西省交通运输厅召开全省交通运输安全生产视频会议。 练崇田 摄

中新网南昌2月21日电（刘占昆 练崇田）2月21日下午，江西省交通运输厅召开全省交通运输安全生产视频会议。会议通报了江西赣州“2·20”重大道路交通事故情况，并表示要深刻汲取此次事故惨痛教训，坚决遏制各类事故多发频发势头。

2月20日10时30分许，江西赣州瑞金市瑞祥运输服务有限公司一辆车牌为赣B44296的宇通牌中型普通客车（核载19人，实载31人）从瑞金城区驶向瑞金市瑞林镇，行至宁都县对坊乡葛藤村国道319昌厦公路路段时发生侧翻。

接到事故信息后，江西省、市、县领导第一时间赶赴事故现场指挥救援，均成立事故应急处置工作领导小组。宁都县和瑞金市成立现场处置组、医疗救治组、事故调查组、善后处置组等工作组，争分夺秒抢救伤员，妥善做好事故处置各项工作。

截至目前，该事故共造成9人当场死亡，2人经送至医院抢救无效死亡，20人受伤。

针对受伤人员，江西紧急从全省和湖南湘雅医院调集18名国家、省、市医疗专家参与抢救。对所有伤员实行一名伤员、一套治疗方案、一名医生负责、24小时轮流值班，密切关注受伤人员病情变化。截至2月21日零时30分，宁都县人民医院就地救治13人，转市级医院救治7人。

在当天下午的全省交通运输安全生产视频会议上，江西省交通运输厅厅长王爱和表示，必须深刻汲取事故惨痛教训，正视交通运输安全工作存在的突出问题和严峻形势，深刻反思，采取果断措施，坚决遏制各类事故多发频发势头。

王爱和指出，目前正值春运出行高峰期，各种探亲访友、人员返岗、游客返乡等人流客流叠加，安全出行保障压力大。各地、各单位尤其是运管、港航、海事、公路等部门，要全力以赴做好春运和全国“两会”期间安全生产工作，促进交通运输安全生产形势稳定好转。（完）

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责任编辑：初晓慧