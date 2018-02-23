中国男游客疑在阳台吸烟不慎坠亡 泰国警方调查

原标题：中国男游客疑在别墅阳台吸烟不慎坠亡 泰国警方调查
中新网2月23日电 据泰国《世界日报》报道，一名中国籍男子ZHIYU GAO（31岁）与家人及朋友在泰国普吉府游玩时，于当地时间22日被发现其不慎从一处别墅阳台坠下，当场死亡。初步估计是该名男子坐在阳台边沿吸烟时不慎坠落，具体原因还有待进一步调查。
警方透露，事发地是一栋无名的私人3层楼高的别墅，死者坠下的地面上方正是2楼的泳池，其身上仅穿一条黑色短裤，被发现时已死亡逾6个小时，现已被送往芭东医院进行验尸，并且传唤看管别墅的相关人员协助调查。
据了解，死者与妻子及朋友7人于20日入住事发地别墅，计划24日回国。
21日深夜，死者和朋友们一起在别墅2楼泳池边的阳台（距离地面12米高）上开派对，他的妻子和4名朋友都于22日凌晨1时40分左右回房休息，留下死者独自一人坐在外面吸烟。早上醒来时，死者的妻子发现自己的丈夫不知所踪，于是下楼寻找，结果发现丈夫已经坠楼死亡。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 台“防长”冯世宽将下台 蔡亲自通知
- 【 军事 】 我军12架军机穿巴士海峡 台惊呼又来了
- 【 财经 】 万达重返中国足坛万达体育上市做布局...
- 【 体育 】 足总杯-爆大冷！10人曼城负英甲队出局
- 【 娱乐 】 朴明秀谈短道速滑:中国队犯规很卑鄙
- 【 科技 】 小米OPPO等何以在亚洲市场击败iPhone...
- 【 教育 】 小学生神作文求老师给20分 网友：6翻...
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有