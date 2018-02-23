凌焕新少将担任中央军委纪委正军职专职委员

原标题：凌焕新少将已担任中央军委纪委正军职专职委员

官方媒体近日的公开新闻报道披露，北部战区陆军政治工作部原主任凌焕新少将已调任中央军委纪委正军职专职委员。

《中国纪检监察》杂志2018年第2期刊发的一篇题为《在新征程上努力夺取 全面从严治党更大战略性成果——学习领会中央纪委二次全会工作报告精神述评》的文章中提到，“军委纪委正军职专职委员凌焕新表示，对纪检监察机关而言，今后面临的考情更新、考卷更难、考官更严，只有在忠诚干净担当、保持斗争精神、提高本领上下功夫，才能向党和人民交出更为优异的答卷。”

上述报道披露了凌焕新少将履新军委纪委后的具体职务。

官方公开信息显示，凌焕新曾任原总政治部组织部副部长等职务，并于2016年调任北部战区陆军政治工作部主任，少将军衔。

事实上，军方媒体曾在2017年6月披露过凌焕新履新军委纪委的信息。2017年6月16日，《解放军报》刊发凌焕新一篇题为《莫把口令当口号》的署名文章时，将作者单位标注为军委纪委。

凌焕新少将履新军委纪委之后，根据官方媒体的报道，在2017年11月30日之前，高伟少将已担任北部战区陆军政治工作部主任职务。

责任编辑：张岩