河南商贸集团有限公司原董事长孙哲被查

原标题：河南商贸集团有限公司原党委书记、董事长孙哲落马被查

孙哲 资料图

近日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者从多个渠道独家获悉，河南省管国有独资企业河南商贸集团有限公司原党委书记、董事长孙哲已被有关办案部门采取强制措施。

近期，河南商贸集团有限公司官网公开了该公司两位高管的2017年度述职述廉述学报告，上述两份报告也透露了孙哲落马被调查的消息。

“2017年10月，集团公司原党委书记、董事长孙哲被采取强制措施，集团长年积压的主要矛盾和债务风险瞬间爆发。”河南商贸集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理于慧卿在报告中提到，“作为集团公司总经理，深感责任重大，多次召开集团党委会、董事会、经营层会议，积极研究应对危机策略，主动与有关部门协调沟通，尽可能保持集团子公司日常经营正常运行。经多方努力，粮油、轻工、机械、丝绸、化纤等公司今年都较好的维持了业务正常运转。”

“2017年省纪委针对集团个别领导出现的问题开展了立案调查。自己除做好日常工作外积极协助专案组做了大量的工作，组织集团的有关同志经常加班加点，有时甚至带病工作。专案组对集团的工作非常满意。”2018年2月1日，河南商贸集团有限公司官网公开的该公司党委委员、纪委书记郭国启的述职述廉述学报告亦显示，其积极配合专案组做好对集团案件的调查处理工作。

上述公司官网显示，该公司是以河南粮油食品进出口集团有限责任公司等12户重组整合企业净资产对应的国有股权成立的母公司，于2010年1月经河南省人民政府批准组建的省管国有独资企业，注册资本2亿元。目前拥有全资子公司12家、托管企业13家，国有资产覆盖各级子企业90余家。

此外，该公司官网公开的简历信息显示，孙哲，男，1961年12月出生，汉族，河北邯郸人，1992年1月加入中国共产党，本科学历，1981年9月参加工作，历任河南省对外贸易经济委员会外贸处副主任科员、主任科员，河南省商务厅对外贸易处副处长、处长，河南省商务厅规划财务处处长。2012年7月—2017年10月，孙哲担任河南商贸集团有限公司党委书记、董事长。

澎湃新闻记者注意到，尽管孙哲被有关办案部门采取强制措施才5个月，但是卷入其案件的一名行贿人已被宣判获刑。

日前，中国裁判文书网公开的《天津紫矿国际贸易有限公司、韩东杰单位行贿一审刑事判决书》显示，被告人韩东杰，男，1979年11月出生，汉族，大学文化，天津紫矿国际贸易有限公司总经理。因涉嫌行贿犯罪于2017年10月18日被郑州市公安局商城路分局案件侦办大队民警抓获。因涉嫌行贿罪经汝南县人民检察院决定于2017年10月23日被驻马店市公安局东高派出所指定居所监视居住，同年11月2日被汝南县公安局刑事拘留；因涉嫌单位行贿罪经驻马店市人民检察院决定于2017年11月15日被逮捕。

上述公开判决书称，经法院审理查明，2014年8月，天津紫矿国际贸易有限公司实际控制人韩东杰为给天津紫矿国际贸易有限公司争取托盘融资业务，向时任河南商贸集团有限公司（国有公司）董事长孙哲行贿现金100万元。

此外，2014年10月，天津紫矿国际贸易有限公司与河南商贸集团签订镍矿进口代理协议，天津紫矿国际贸易有限公司实际控制人韩东杰为了天津紫矿国际贸易有限公司能够获取孙哲承诺的利润分成，在孙哲索要资金后于2014年10月至2015年1月先后五次向孙哲及其指定关系人转款95万元。

河南省汝南县人民法院认为，被告单位天津紫矿国际贸易有限公司为了谋取不正当利益，向国家工作人员行贿195万元，情节严重，其行为已构成单位行贿罪。被告人韩东杰系天津紫矿国际贸易有限公司的总经理、实际控制人，是该单位直接负责的主管人员，具体实施了行贿行为，其行为亦构成单位行贿罪。

2018年1月23日，河南省汝南县人民法院作出一审判决，被告单位天津紫矿国际贸易有限公司犯单位行贿罪，判处罚金人民币十万元（罚金已缴纳）；被告人韩东杰犯单位行贿罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元（罚金已缴纳）。

责任编辑：张岩