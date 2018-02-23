海口旅客滞留缓解 若天气良好恢复常态预计2天

来源：中国之声

原标题：海口旅客滞留情况有所缓解，若天气良好，恢复常态预计2天左右

据中国之声新闻纵横报道：最近几天，受大雾天气影响，海口三大港滞留大批过海返程旅客。昨天（22号），琼州海峡浓雾天气较前两日有所减弱，海南省海口市三个港口运输滞留车辆、旅客的节奏加快。但由于连日来因雾天积压的客流量较多，截至昨晚十点，各港口仍有1万多辆车待渡。政府建议自驾旅客今早（23号）10点前暂不前往港口。

23号一早在海口秀英港采访的央广记者吴媚苗在中国之声新闻纵横节目中说：目前，秀英港是正常通航的。昨天浓雾减弱后，大约从中午开始，秀英港持续正常通航。运输的频次和时间，都较前两天有一定提高。截至凌晨2点，海口三港的待渡车辆已减少为7700辆，夜间后续排队的车辆不再明显增加，港口运力平稳。经过一夜的紧张运输，目前滞留车辆还在逐步减少。

海南海峡股份有限公司新闻发言人谢焕杰昨晚也向中国之声介绍，为了提升运力，目前大多数船是“打空”返回的，也就是船到了徐闻一卸完车马上空船返回，一艘船来回大概需要四个半小时左右。

由于前几天积压的客流过多。所以昨天（22号）的一万多辆车大概要到今天上午10点才能消化完。

央广记者吴媚苗说：早上秀英港边的三条街道还是比较拥堵，队伍长的有1公里远，但同比前两天排队队伍已经短了许多。现在天刚亮，那么今天是否还会持续过万的一个车辆滞留量，还要看白天到港区的新增车流如何。

天气方面，今天（23号）海口是15度左右，有点阴冷，市区没雾。前几天穿短袖这两天需要加件外套，降温也给旅客带来了一些不适感。但也正是因为降温，浓雾才得以适当驱散，使旅客尽早回家。

另外，海口其他两个港口也恢复正常通航。昨天（22号）下午，新海港秀英港内又新辟出停车场，可供近3000辆车进入港区，疏散城市道路压力。海口公安交警部门连日来是启动港口一级勤务机制，日均出动3000多名警力，实行24小时勤务。

城市警察夏莉华在接受中国之声采访时说，整个支队从初三开始已经不眠不休执勤至今。卫计部门部署了18个医疗保障点，近2天共接诊632人。环卫部门也增设50座公厕，基本做到每100—130米设置一个点位。我在现场看到现在秀英港的路面还是比较干净的。车主胡乱鸣笛的现象也少有发生了。

昨天（22号）夜间，有关部门也宣布已购买了省际班车车票的旅客可无条件全额退款。海口昨日调休，许多市民自发地前往去充当志愿者。道路堵塞，他们选择了步行、骑单车、电动车等出门，在采访中多数人表示理解，并希望旅客能尽早回家。

此外，谢焕杰介绍，往年从初八开始，出岛车辆的拥堵就会减少。但是因为今年大雾导致了旅客行程延后，昨天港口输送的车辆多是计划初五、初六返航，前来排队的。所以明后天，港口的运输压力还是比较大的。如果天气良好，恢复常态预计需要2天左右。

连续的大雾天气致使上万辆自驾车滞留海口秀英港、新海港、南港，很多旅客滞留时间长达十几个小时、甚至一两天。排队在长长的马路上进退不得，这期间他们遇到困难，需要帮助该找谁？一日三餐怎么解决？

旅客：请问一下有热水吗？

志愿者：热水要直走，直走两百米左右才有

旅客：到那儿泡啊，到那泡面？

志愿者：对对对，这边没有

旅客：那给我一碗泡面吧，不辣的。

昨晚（22号）晚上八点钟，海口南港，气温已经降到17度，伴随着大风阵雨，突然降低的气温令衣着单薄的志愿者门瑟瑟发抖。大三学生岑碧妮和她的小伙伴们一直在给滞留的旅客发泡面、饼干、矿泉水，

岑碧妮在接受中国之声采访时说：看到他们春节大过年的不能回家，所以想说尽一份力吧。我是从早上六点半一直到晚上一两点才回去。（记者：力量足够吗？）力量足够，我们是24小时都有人在，一会九点过后会有人来换，但我们这里80%都是不休息的。

据了解，海口市在三大港口等处共设立志愿服务点113个流动志愿服务点，参与志愿者2100余人次。自18日至22日18点，累计设立各志愿服务点241个次，参与本次志愿服务的各界志愿者7600多人次。志愿者当中，由市团委等组织的占一半、自发前来服务的也占了一半，这其中最大的有70多岁高龄，最小的只有八岁。

海口市团市委副书记郭政在接受中国之声采访时说，志愿者只是全体海口市民关心滞留旅客的一个缩影，从南港、新海港到秀英港，只要有车辆滞留的地方，都有志愿者服务点，车辆滞留最远的时候排出了十几公里，除志愿者外，附近居民还自发地从家里给滞留旅客送来热水和食品，让滞留旅客堵车不堵心。

记者：海南站 朱永 吴媚苗 海口台 王亚

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责任编辑：初晓慧