原标题：柬埔寨侨领杨启秋逝世 国侨办发唁电哀悼

中新网金边2月23日电（记者黄耀辉）中国国务院侨务办公室22日向柬埔寨柬华理事总会永远名誉会长杨启秋勋爵亲属发唁电，对杨启秋会长逝世表示沉痛哀悼。

中国国务院侨务办公室的唁电说，惊闻杨启秋先生溘然辞世，殊感悲痛，特驰电唁，谨致以沉痛哀悼！

唁电说，杨启秋先生是柬埔寨华社重要侨领，长期服务华社，大力支持柬埔寨华文教育，弘扬中华文化，资助慈善公益事业，为推动华社和谐发展，促进中柬友好作出重要贡献，备受赞誉。

资料图：图为2014年7月杨启秋在华社聚会上致辞。

唁电说，杨启秋先生的逝世是柬埔寨华社的重大损失。斯人已逝，其精神与风范长存，我们将永远怀念他。还望杨先生家属节哀顺变，珍摄为重。

同日，中国厦门市外事侨务办公室也发来唁电，对杨启秋勋爵仙逝，致以深切哀悼。

唁电说，杨启秋勋爵乐善好施，关怀桑梓，长期致力于促进中柬友好交流，是令人敬仰的爱国华侨和中柬交流的友好使者。

杨启秋治丧委员会的讣告称，柬华理事总会永远名誉会长、柬埔寨潮州会馆会长、柬埔寨杨氏宗亲总会最高永远名誉会长杨启秋勋爵不幸于公元2018年2月21日（农历戊戌年正月初六日丑时）与世长辞，享寿积闰77岁。（完）

责任编辑：初晓慧