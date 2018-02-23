原第12集团军政治部主任李军任第71集团军副政委

原标题：原第12集团军政治部主任李军已担任第71集团军副政委

李军

官方媒体近日的公开新闻报道披露，陆军原第12集团军政治部主任李军少将已担任新组建的东部战区陆军第71集团军副政委职务。

据江苏省徐州市新沂市《新沂市报》报道，2月9日，新沂市四套班子领导先后来到徐州消防支队、71集团军和徐州军分区走访慰问，“71集团军副政委李军对我市2017年经济社会发展取得的成就表示祝贺”。

上述报道披露了李军少将已担任第71集团军副政委的信息。

官方公开新闻显示，李军曾担任过原第12集团军政治部主任等职，2017年7月晋升少将军衔。

在深化国防和军队改革的“脖子以下”阶段，军方2017年4月对外宣布，军委决定以原18个集团军为基础调整组建13个集团军。其中，新调整组建的第71集团军隶属东部战区陆军。

责任编辑：张岩