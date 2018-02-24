比GDP算什么 一看人均收入这些省份就尴尬了

原标题：比GDP算什么，一看人均收入，这些省份就尴尬了……

有对比才有差距，看到差距，才懂得进步。春节前，大家都在比年终奖，春节刚过，大家就要比比收入了。

近日，国家统计局公布了31个省区市居民人均可支配收入。数据显示，2017年居民人均可支配收入25974元，上海、北京人均可支配收入逼近6万元大关。

▲图片来源：摄图网

但是，每经小编（微信号：nbdnews）发现，为什么这么多年，人均收入最高的始终都是那几个地区？为什么有的地区GDP很高，但分到每个人手里却不多呢？

前三甲又是上海、北京、浙江

居民可支配收入，指居民可用于最终消费支出和储蓄的总和，即居民可用于自由支配的收入，既包括现金收入，也包括实物收入。按照收入的来源，可支配收入包括工资性收入、经营净收入、财产净收入和转移净收入。

国家统计局的数据显示，2017年居民人均可支配收入25974元，比上年名义增长9.0%；扣除价格因素实际增长7.3%。实际增速比GDP和人均GDP增长分别快0.4和1.0个百分点。

据中国新闻网记者梳理发现，上海、北京、浙江、天津、江苏、广东、福建、辽宁、山东、内蒙古2017年居民人均可支配收入超过了全国平均水平。

▲2017年各地居民人均可支配收入排名（数据来源：国家统计局网站；每经小编整理）

在31个省区市中，上海、北京、浙江2017年居民人均可支配收入位居前三名。其中，上海、北京居民人均可支配收入分别达到58987.96元、57229.83元，是仅有“5万元俱乐部”的地区；浙江居民人均可支配收入达到42045.69元，属于“4万元俱乐部”的唯一成员。

此外，多地2017年居民收入增速跑赢了当地的GDP增速。如，北京2017年居民人均可支配收入实际增长6.9%，高于同期GDP增速0.2个百分点。江苏2017年居民人均可支配收入实际增长7.4%，高出GDP增速0.2个百分点。

但是，对比过去几年的数据后，每经小编（微信号：nbdnews）发现，从2013年到2017年的五年中，人均可支配收入排名前十没有变化，上海、北京、浙江始终是前三甲。

▲2013年-2017年各地居民人均可支配收入排名（数据来源：国家统计局网站；每经小编整理）

为何GDP高，人均可支配收入低？

此外，每经小编（微信号：nbdnews）还发现一些有趣的数据。有的省区市GDP排名很高，但人均收入排名不高，有的地方则相反。例如，山东省2017年GDP总量高达72678.18亿元，排全国第三，人均GDP也不低，达到72851元。但在人均可支配收入方面，山东省仅26930元。

当然，山东是人口大省，人口多，经济总量上就有优势，但分到每个人手上就少了。河南、河北、四川、湖南、湖北等都是如此。但是，浙江和江苏也都是人口大省，为什么这些地区的人均收入高呢？

其实，这就和产业结构有关。

针对山东省的情况，2月22日，春节假期后上班第一天，在“山东省全面展开新旧动能转换重大工程动员大会”上，山东省委书记刘家义就发表了长达一万六千多字的讲话，对山东省面临的形势和存在的问题作了直言不讳的分析和观察，其揭露问题之尖锐，承认差距之诚恳，引发社会各界人士高度关注。

刘家义说：

我们与标兵的差距越来越大。经济总量，我省与广东的差距由2008年的5860亿扩大到2017年1.72万亿；与江苏的差距由50亿扩大到1.32万亿。城乡居民人均可支配收入差距也呈现继续扩大之势。

GDP高，但人均收入低，一定程度上反映的是一个地区产业结构。以采矿业，制造业，电力、燃气等为代表的第二产业，虽然体量大，但利润率低，因此这一部门职工分到的收入就少。而以科技、消费、文化等为代表的第三产业附加值更高，相应的，其职工分到的收入也就更高。

▲图片来源：视觉中国

这也正印证了山东省的情况——大而不强，结构性矛盾突出，传统产业占70%。刘家义说：

从产业结构看，我省主营业务收入排前列的轻工、化工、机械、纺织、冶金多为资源型产业，能源原材料产业占40%以上，而广东、江苏两省第一大行业均为计算机通信制造业；全国互联网企业百强我省只有2家，排名都在60名以后，滴滴打车、支付宝、微信红包等具有超前引领作用的创新模式，都没原创在山东。服务业仍以传统的交通、商贸、餐饮住宿等传统服务业为主，现代服务业发展较慢。

北上广深、浙江江苏，这些是公认的经济发达地区，不仅体现在GDP总量高，人均收入高，也体现在第三产业、尤其是科技行业的发达。

不要盲目追求第三产业占比

经济学原理和发展实践都表明，随着经济的进一步发展，第三产业的比重开始上升，甚至在国民经济中的占比将超出一半。但这就意味着要抛弃第二产业吗？

当然不是。2016年，《经济日报》就曾发表文章称，我国经济发展的区域性特点突出，既有“北上广深”，也有经济发展相对滞后的地区。对这些地区而言，城市化、工业化还处在初中期阶段，当前仍要集中精力发展第二产业，提高第二产业的聚集度和带动力。而且，长期以来，部分地区的三产占比提升主要依赖房地产行业，第三产业结构欠佳，持续性不足。

以海南省为例，2017年，海南省GDP总量为4462.52亿元，排名第28位。海南省人均地区生产总值48430元，而人均收入却能够达到22553.24元，排名第14位。

GDP总量低，人均收入却不低。海南的情况也与其产业结果相关。

去年海南省第二产业增加值997.14亿元，增长仅2.7%；其中，重工业增加值325.93亿元，下降2.3%。而第三产业增加值2486.07亿元，增长10.2%。其中，房地产业增加值达437.54亿元，增长20.1%。

▲三亚凤凰岛（图片来源：摄图网）

去年12月，中央第四环境保护督察组向海南省反馈督察情况时，狠批房地产行业对当地生态的破坏，

财政过分依赖房地产，房地产企业指到哪儿，政府规划跟到哪儿，鼓了钱袋，毁了生态。

《经济日报》文章称，对三产占比提升，不要盲目追求，要实事求是地分析，不能笼统地看待，更不能被三产占比提升的“虚假繁荣”所迷惑。无论是第二产业，还是第三产业，关键是提高质量。

今年1月2日，工信部部长苗圩在接受《求是》采访时表示，

制造业是实现工业化和现代化的主导力量，也是国家综合实力和国际竞争力的体现。国际金融危机后，发达国家重新聚焦实体经济，纷纷实施“再工业化”战略，加强对先进制造业的前瞻性布局，在人工智能、增材制造、新材料等新兴领域加快部署，谋求占领全球产业竞争战略制高点。反观一些发展中国家，在工业化中后期由于未能坚持发展制造业，现代化进程严重受阻。这些经验和教训表明，制造业始终是一个国家和地区经济社会发展的根基所在。

责任编辑：刘光博