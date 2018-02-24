原标题：中国学生在美遭酒驾者撞致1死2伤 司机获刑10年

中新网2月24日电 据美国中文网综合报道，去年4月，美国威斯康星大学三名中国留学生遭酒驾者撞致1死2伤，其中24岁的女留学生怀文馨（Wenxin Huai，音译）在此次事故中死亡。当地时间2月21日，本案涉事驾驶员被法官判处10年刑期。刑期服满后，涉事驾驶员还有六年时间的延长监管，并需支付80317美元的赔偿。

威大学生为怀文馨发起反酒驾的示威活动。（图片来源：美国中文网）

涉事司机是家住菲奇堡的33岁亚裔男性汪孔（Kong Vang，音译），他在21日的庭审上对受害人怀文馨的同事与朋友表示，他为自己在去年4月15日所做的事抱歉，这让死者的父母永远失去了他们唯一的孩子。

麦迪逊市警察局记录显示，这起车祸发生在4月15日晚间7时38分，3名威大学生走在公园路与乌伊拉斯大道（Vilas Ave）交会口附近的人行道时，一辆SUV突然冲上人行道，撞上学生，然后又撞倒好几个路标，最后才停在路旁的电线杆，被撞的怀文馨死亡，另两名同行中国学生经治疗后无大碍。

执法人员在车祸后对汪孔的检测报告显示，他血液中的酒精浓度约为0.15%，接近威州标准0.08%的两倍，同时有目击证人指出，发生车祸时，他的车时速约为50至70英里。警方在汪孔身上嗅到酒味，嫌犯承认有饮酒却拒绝接受检测。

去年12月，汪孔对酒后驾车致死、二级鲁莽危害和拥有甲基苯丙胺的指控表示认罪。

证人葛浩南（Haonan Ge）说，事发时他与受害人一起步行，看到一辆日产SUV朝他们冲过来，他马上用左手推开了怀文馨，然后自己跳向右侧，之后小腿被SUV撞伤。当他回头看怀文馨时，她已经倒在血泊中。走在二人身后约15英尺的目击者则表示，驾驶当时试图避开一辆停在路上的车，撞到了路边，然后冲上人行道。

毕业于北京大学的怀文馨2015年到威大攻读经济学，当时为该校“交通运作与安全实验所”的研究助理。事发当时她还有一个月就要从研究所硕士班毕业，校方因此对于她的意外丧生倍感悲痛，也向怀文馨亲友表达哀思。

责任编辑：初晓慧