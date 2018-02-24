原标题：埃塞俄比亚进入紧急状态 中使馆：遇险求助使馆
中新网2月24日电 据中国驻埃塞俄比亚联邦民主共和国大使馆网站消息，当地时间2018年2月16日，埃塞俄比亚部长理事会举行会议，决定国家进入紧急状态。中使馆提醒在埃中国公民，如遇紧急情况，请及时与驻埃塞俄比亚使馆联系，使馆将全力提供领事服务与保护。
图片来源：中国驻埃塞俄比亚联邦民主共和国大使馆网站截图。
当地时间2018年2月16日，埃塞俄比亚部长理事会举行会议，决定国家进入紧急状态，以维护国家宪法秩序与和平稳定。紧急状态自2月16日起开始生效，期限尚未明确。
埃塞俄比亚政府实施国家紧急状态，系其为应对国家当前局势、确保安全稳定的社会秩序而采取的措施。请在埃中国公民保持镇静和警惕，遵守当地有关法律法规，采取必要防范措施，确保人身财产安全。如遇紧急情况，请及时与驻埃塞俄比亚中使馆联系，中使馆将全力提供领事服务与保护。（本提醒有效期至2018年5月16日）
埃塞俄比亚报警电话：991
中国驻埃塞俄比亚使馆领事保护与协助电话：
+251-911686415
中国驻埃塞俄比亚使馆24小时值班电话：
+251-924910200
外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心电话：
+86-10-12308或+86-10-59913991
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