原标题：埃塞俄比亚进入紧急状态 中使馆：遇险求助使馆

中新网2月24日电 据中国驻埃塞俄比亚联邦民主共和国大使馆网站消息，当地时间2018年2月16日，埃塞俄比亚部长理事会举行会议，决定国家进入紧急状态。中使馆提醒在埃中国公民，如遇紧急情况，请及时与驻埃塞俄比亚使馆联系，使馆将全力提供领事服务与保护。

图片来源：中国驻埃塞俄比亚联邦民主共和国大使馆网站截图。

当地时间2018年2月16日，埃塞俄比亚部长理事会举行会议，决定国家进入紧急状态，以维护国家宪法秩序与和平稳定。紧急状态自2月16日起开始生效，期限尚未明确。

埃塞俄比亚政府实施国家紧急状态，系其为应对国家当前局势、确保安全稳定的社会秩序而采取的措施。请在埃中国公民保持镇静和警惕，遵守当地有关法律法规，采取必要防范措施，确保人身财产安全。如遇紧急情况，请及时与驻埃塞俄比亚中使馆联系，中使馆将全力提供领事服务与保护。（本提醒有效期至2018年5月16日）

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责任编辑：初晓慧