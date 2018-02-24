香港一辆保时捷连撞3车致2伤 两名男子弃车逃走

原标题：香港一保时捷连撞3车致2人受伤 两男子弃车逃走
图片来源：香港《大公报》
中新网2月24日电 据香港《大公报》报道，香港一辆白色保时捷四驱车，昨日凌晨沿深水埗荔枝角道往美孚行驶，途至深水埗警署对出，四驱车碰撞一辆的士和客货车，的士失控翻侧，59岁的士司机及60岁乘客被困，均受伤。四驱车随后又失控撞向停在路边的旅游巴，被撞客货车上无人受伤。四驱车连撞三车后停下，车头损毁、气袋弹出，车内两名男子弃车逃走。
此次意外中受伤的士司机姓吴（59岁），他脚部受伤，受伤乘客姓何（60岁），报称扭伤脖颈，两名伤者清醒送院。意外于昨凌晨4时许发生，据被撞客货车詹姓司机（42岁）表示，四驱车停下后，车内司机及男乘客迅即跳下车，各人忙于协助翻侧的士内被困伤者时，两名肇事者乘机逃走。
香港警方套取四驱车内的指模等进行搜证，案件列作交通意外有人受伤，肇事者不顾而去跟进。
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