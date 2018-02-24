广西警察查处赌博案时被指打死7旬老人 警方回应

原标题：广西防城港公安通报：查处赌博案时72岁嫌疑人突发心梗死亡

2月23日晚间，广西防城港市公安局网络警察支队官微发布消息称，2月21日，扶隆派出所在依法查处一起赌博案件过程中，一名72岁的坐庄嫌疑人许某某突发疾病抢救无效死亡。通报称，执法过程中现场民警及协警没有对许某某有殴打、推搡等过激行为，也没有使用警械和武器，网传“派出所民警打死老人”信息不实。

“鱼虾蟹骰子”。资料图

上述消息称，2月21日上午11时许，扶隆派出所民警在巡逻过程中，发现有人在扶隆镇田心村菜市场路口一瓦房内，以“鱼虾蟹骰子”的方式赌博，民警立即依法开展查处，当场抓获庄家涉赌嫌疑人许某某（现年72岁，扶隆田心村人，曾于2014年3月18日和2017年7月18日两次都因坐庄赌博被公安机关处理，并留有案底）和另一名闲家涉赌嫌疑人项某某（现年60岁，扶隆田心村人）。民警对两名涉赌违法嫌疑人进行口头传唤，但嫌疑人许某某不愿意去派出所。

通报显示，在面对面劝说过程中，许某某身体突发不适瘫软。为防止发生意外，现场处置民警马上对许某某做心脏复苏，发现许某某还有呼吸，立即与周围村民及项某某一起将许某某抬上派出所巡逻车送往扶隆卫生院抢救，并及时要求村委干部联系许某某家属。在整个执法过程中现场民警及协警没有对许某某有殴打、推搡等过激行为，也没有使用警械和武器。

2月21日11时20分许，民警将许某某送至扶隆卫生院进行抢救。通报显示，卫生院抢救诊断为：1、心跳呼吸骤停；2、冠心病-急性心肌梗死；3、高血压3级高危组；4、脑梗塞后遗症。11时30分许，扶隆卫生院下发病危通知，14时35分对许某某家属宣布抢救无效死亡。事件发生后，市公安局防城分局、扶隆镇党委、政府等相关单位成立事件处理工作小组，经协调，许某某家属同意第三方机构进行尸检。

通报还称，网传的“派出所民警打死老人”信息不实，请广大群众不信谣，不传谣，有关情况请以官方发布信息为准。对于上述事件中出现的妨碍公务、扰乱公共秩序的违法行为，公安机关将依法处置。

目前，有关情况在进一步调查处理中。

责任编辑：刘光博