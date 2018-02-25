花莲地震19天后 最后两名遇难大陆游客遗体运出

原标题：花莲地震最后两名遇难大陆游客遗体运出

新华社台北2月25日电（记者李慧颖 李凯）花莲6.5级地震19天后，最后两名大陆遇难游客的遗体被搜救人员于25日下午14时许从倒塌的云门翠堤大楼废墟中移送出来。

花莲县消防局局长林文瑞接受采访时说，两名遇难者是一对老年夫妇，遗体被大梁、墙壁等压住。为避免遗体受到破坏，搜救团队小心翼翼地施工将遗体送出灾难现场。他祈愿“两人可以早日魂归故乡”。

2月6日23时50分，花莲发生6.5级地震，共造成17人遇难，其中9人为大陆游客。在震后展开的搜救中，两名大陆游客遗体被困在云门翠堤大楼废墟中难以运出。在征得家属同意的情况下，花莲县政府于11日开始对大楼用重型机械进行“剥洋葱式”拆除，以减轻底层压力，运出遗体。

经过日以继夜的施工，25日晨搜救人员开始改用小型挖掘设备清理目标区周围，进而由花莲县特搜队人员徒手拨开土石，终于顺利移出遗体。

花莲县县长傅崐萁在当日召开的记者会上表示，遗体被送往殡仪馆，花莲县已通知家属处理善后事宜。

据介绍，两名遇难者的家属一行将于26日抵达花莲。

傅崐萁表示，此次是花莲67年来最严重的地震，伤亡损失惨重。感谢各界善心人士对花莲的支持，花莲将积极启动灾后复原及重建工作。

责任编辑：刘光博