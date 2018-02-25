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财政部：加大长江经济带生态补偿和保护资金投入

财政部：加大长江经济带生态补偿和保护资金投入
2018年02月25日 09:48 央视
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　　原标题：财政部：加大长江经济带生态补偿和保护的资金投入力度

　　财政部24日消息，为推动长江流域生态保护和治理，财政部发布关于建立健全长江经济带生态补偿与保护长效机制的指导意见。     

　　指导意见提出，通过统筹一般性转移支付和相关专项转移支付资金，建立激励引导机制，明显加大对长江经济带生态补偿和保护的财政资金投入力度。

　　到2020年，长江流域保护和治理多元化投入机制更加完善，上下联动协同治理的工作格局更加健全，中央对地方、流域上下游间生态补偿效益更加凸显，为长江经济带生态文明建设和区域协调发展提供重要的财力支撑和制度保障。 

　　（央视记者 温晓）

责任编辑：桂强

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