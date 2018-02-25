教育部：流感等流行地区学校可停止室内集体活动

原标题：教育部：呼吸道传染病流行地区学校可停止大型室内集体活动

教育部近日印发《关于加强流感等呼吸道传染病防控工作的预警通知》。《通知》要求，各地中小学校和托幼机构要落实学生晨检、因病缺勤病因追查与登记制度，做到传染病疫情早发现、早报告、早处置。在新学期开学前，要对校内环境卫生进行彻底清理和检查。开学后，要加强教室、宿舍、图书馆、食堂等人群聚集场所的通风与换气，保持室内空气流通，并指导和督促学生注意个人卫生。同时《通知》还要求在已发生呼吸道传染病流行或呼吸道传染病发病率明显上升的地区，学校可根据实际情况减少或停止大型室内集体活动，并采取积极措施，确保学生每天一小时校园体育锻炼时间。（央视记者 柴丹枫）

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