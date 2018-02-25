新中国刑法学创始人之一朱华荣病逝 曾为江青辩护

原标题：法律家学传五代 深切缅怀著名法学家朱华荣教授

沉痛悼念

华东政法大学著名刑法学者朱华荣教授因肺部感染于2018年2月15日早上6：38分在华山医院仙逝。享年89岁。先生千古，谨以此文缅怀朱华荣教授。

朱华荣，1929年1月26日出生，四川省璧山县人。1948年秋毕业于四川大学法律系，获法学士学位。1951年8月被保送到中国人民大学法律系学习。1953年2月被抽调到中国人民大学刑法教研室任教员，研究苏联刑法，并负责筹建中国刑法教程，成为新中国刑法学的创始人之一。1958年被错划成“右派”，调往资料室。1963年被下放支援安徽芜湖，先后在中小学任教，直到1978年恢复重建华东政法学院，被调往上海任教。1982年参加司法部领导的“审判林彪、江青反革命集团”律师组工作，被特别法庭指定为江青的辩护律师。此后任华东政法学院教授、研究生导师。主要学术研究方向为中国刑法学、中国古代刑法史、比较刑法学和法律思想史。发表专业学术论文100余篇，出版、参编《中华人民共和国刑法总则讲义》《各个刑法比较研究》《中国刑法通史》《中国法律思想史》等著作。

家学渊源家风传

“天下之本在国，国之本在家，家之本在身。”习近平总书记把良好家风的传承看得很重，曾多次在不同场合强调家风，“齐家”而后“治国”，用自己的实际行动讲家风、竖家风。而朱华荣教授出身律师世家，深受“家风”影响，一生脚踏实地传承家学。

朱华荣教授的祖父朱大镛先生是晚清进士，曾入翰林院任编修，参与发起过“公车上书”运动，并以律师身份当选过四川省议会议长；父亲朱显祯先生毕业于日本京都帝国大学，曾任国民革命军19路军少将，后弃官从教，历任中山大学法律系主任、四川大学法律系主任、四川大学代理校长等职。妹妹朱华泽是北京大学法理学教授，儿女也传承了家族衣钵，现在很有可能朱家第5代人还会继续做律师。像朱华荣教授这样的家族，以法学为家学传承了四代甚至五代，在我国可谓凤毛麟角。

朱华荣教授曾说：“可以说是家学渊源的影响吧，我家里有三四个房间都堆满了我祖父、父亲买的书，其中绝大部分都是法律书籍，这样我平时接触的都是与法律相关的，于是就很自然地选择了读法律。”家学成了他走上法律之路的基础，也成就了他辉煌的法律人生。

少年大学生

16岁尚读高二，就以前几名的成绩考上了四川大学法律系，萧公权、吴君毅、刘世传等众多名家为他的法律之路铺下了基础。毕业后在双法院做过法院实习书记官，在银行中做过行员，在接管委员会做过刑庭审判员。丰富的工作经历后，恰逢人大通过“各地选派学生”的方式招生，朱华荣教授代表川西地区赶赴重庆参加考试和面试，最终坐上了火车到北京上学。

一年后，因为学习突出，又毕业于川大法律系，基础牢固，人大刑法教研室刚刚成立，缺少教员，朱华荣教授就由学生成了老师，被调到了刑法教研室，教授中国刑法。

新中国法律体系的建设者

《五四宪法》作为开国宪法，意义不容小觑，而朱华荣教授也参加了起草委员会将各地关于《五四宪法》讨论的相关意见归纳、统一起来，成文上交，供中央有关领导审阅的工作。之后“统购统销”相关法律的调研、起草的准备工作；1955年最高人民法院主持的作为全国第三届司法工作会议文件之一的《罪名、刑种、量刑幅度》的资料研究、讨论文件编写工作朱华荣教授也都参与其中。

后来受到“反右”运动影响，朱华荣教授被调到资料室工作，他却依然专心于学术，于此时通读了马恩列斯的著作，并编修了《马恩列斯论法律》；在1962国家经济困难时期，虽被下调至安徽芜湖一所中学教授英语，但他依然留恋专业，利用业余时间翻译法律资料，如《南斯拉夫刑法典》，交人民大学资料室使用。

1980年，他又成为了江青的辩护律师，虽最终因为江青态度最终没有作为辩护律师进行辩护，但也经历了“两案”的审判过程。他认为“这是一次举世瞩目的大审判，也是我国恢复被‘四人帮’破坏了的法制后的一次大检阅，表现了我国恢复与加强法制的坚强信念。”

育人于华政

“文革”结束后，朱华荣教授符合“67号文件”，即要求司法人员疽队。朱华荣教授随爱人回上海并顺路看望他在人大时的同学赵秉林，而赵秉林那时正参加华东政法学院的重建，就劝朱华荣教授一同留在华政，朱华荣教授也就没有去北京。后来1979年《刑法》颁布，上海宣讲会便由他进行主讲并大获成功，随后朱华荣教授就被正式调到上海，参加统编教材的编写工作。

在华政做教授、研究生导师的时候，朱华荣教授也仍未停止学习，五十多岁吃透了前半生未曾学习过的美国刑法，八十五六岁还在同学生交流自己读《论语》的心得。以读书为快、以研究为乐，这是他一辈子放不下的兴趣，也是他为人、为师、为学的基础与成就。

先生千古，向您致敬！

来源： “雅理读书”微信公众号 华政上海校友会

责任编辑：刘光博