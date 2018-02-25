中国工程院院士戴复东逝世 为抗日名将戴安澜之子

原标题：抗日名将戴安澜之子、中国工程院院士戴复东在沪逝世

图为中国工程院院士、同济大学建筑与城规学院教授、抗日名将戴安澜之子戴复东教授。 资料图。 供图。

中新网上海2月25日电 （黄艾娇 许婧）同济大学25日晚间证实，中国工程院院士、同济大学建筑与城规学院教授、抗日名将戴安澜之子戴复东教授因病医治无效已于当日在上海逝世，享年91岁。

戴复东1928年出生于广东省广州市，1952年7月毕业于南京大学建筑系（现东南大学建筑学院），毕业后任教于同济大学。作为著名建筑学与建筑设计专家，戴复东在半个多世纪里，主持设计了近百项工程。

戴复东的妻子吴庐生也是建筑设计师，夫妻两人为大学同窗。戴复东与妻子一起设计了武汉东湖梅岭工程、杭州华侨饭店等很多作品。

戴复东曾回忆，其父戴安澜在缅甸抗日牺牲后，由母亲独自抚养家里兄妹三人，生活艰苦。于是，他挑起了生活的重担，养活一家人。在当时那个年代，只有学工科才可能有稳定的工作和收入，才能养家糊口，而他从小就很喜欢画画，因此选择了和绘画相关的建筑专业。

在学术上，戴复东提出“建筑是生存与行为的人工与自然环境，宏观、中观、微观应全面重视、相互匹配，着重微观”的全面环境观思想。他主张：“在设计中要崇尚“现代骨、传统魂、自然衣”精神”。

2008年，戴复东曾在同济大学做题为“建筑设计中的创意和探索漫谈”讲座。在该次讲座中，戴复东提出，建筑设计中的创意，就是采用新的办法，想前人之所未想，与前不同，在前人的基础上往前走一步，来解决实用、安全、经济、美观的特点。“创新是社会和人类发展的根本动力，人类和社会发展就是无数大步和小步的结合，从原始状态发展到了今天，我们的居住地、环境也走到了今天安全舒适的城市景园和房屋，所以我们不要因为步小而不为、因为步小而不齿”。（完）

责任编辑：刘光博