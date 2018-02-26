原标题：人社部：基本养老保险去年底已覆盖超过9亿人

资料图：社会保障卡 中新社记者 泱波 摄

中新网2月26日电 人社部副部长游钧今日介绍，基本养老保险去年底覆盖超过9亿人，企业退休人员基本养老金实现“十三连调”，1亿多退休人员受益。

国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，人力资源社会保障部副部长游钧、副部长张义珍介绍就业和社会保障有关情况，并答记者问。

游钧介绍，社会保障方面，加快实施全民参保计划，基本养老保险去年底覆盖超过9亿人，企业退休人员基本养老金实现“十三连调”，1亿多退休人员受益。基本医疗保险目前覆盖了13多亿人，基本实现了全民医保。

同时，大病保险覆盖了全部城乡居民参保人员，保障水平稳步提高，保障范围也明显扩大。基本保险+大病保险的政策报销水平已经超过80%。

游钧介绍，通过谈判将一批临床价值高但价格昂贵的重大疾病用药也纳入到医保的支付范围，减轻了群众就医负担，跨省异地就医直接结算工程如期建立并平稳运行，解决了群众跑腿垫资的就医痛点。

游钧表示，社会保障工作的不断推进，对于保障群众的基本生活、增进人民的福祉发挥了积极的作用。

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