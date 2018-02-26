美校园枪案频发 华人家长买防弹板放孩子书包

原标题：美校园枪案频发华人家长忧 买防弹板放孩子书包

据美国侨报网报道，美国一周前的佛州校园枪击案以及本月的洛杉矶校园枪击案引起洛杉矶学生和家长们的不安。近期一些关于校园枪击不实信息在洛杉矶东区华人聚居地的学校里流传，这使得华人家长更为担忧，并想方设法提升子女的安全防护措施。一时间，“防弹板”成了热门货。专业人士对此指出，学习和使用急救包和防护用品，能在危机之际提高幸存概率。

亚凯迪亚市枪店内的防弹背心、可放置防弹板的背包，以及做过枪击实验的防弹板。（吗，美国《侨报》记者翁羽摄）

子女在洛杉矶东区核桃市（Walnut）上学的华裔家长Kelly当地时间2月20日表示，在佛州校园枪击案发生后，学生之间开始流传有人要去学校开枪的传言。这些传言通过学生们常用的社交媒体传播，信息中除了一个不明人士手拿着枪的图片外，更用文字称，听邻居说有人要去学校作案，并让学生第2天不要去上课。

家长在得知后立刻和核桃市高中校方联系。校方立刻报案给核桃市警察部门，并随后发邮件给家长证实这些传言都是谣言，且其中并没有核桃市高中学生涉及。

尽管在校方和警方的查证下，谣言很快被识破，但学生和家长们的担忧并未消失。Kelly的女儿主动提出要求，希望家里帮她买一片可以放入书包的防弹板。

枪支店主展示一片又轻又薄的防弹板。（美国《侨报》记者翁羽摄）

亚凯迪亚市（Arcadia）华人义警、同时自己开有一家枪店的刘大卫表示，在书包里面放置一片防弹板并不是新鲜事情，但过去几天华人对这方面的安全意识更为强烈，他已经卖出二三十片防弹板。

刘大卫的店内也有卖如胡椒喷雾这类的自卫用品，但他称在加州目前的法律下，学生教职员无法携带各类自卫用品，所以学校遭遇到这类事情时人们难有自保的手段。

除了自卫用品，另一种方式就是通过学习急救来提高遇到危机的幸存概率，而刘大卫建议人们最好能学习和使用急救包和防护用品，小小的准备有可能在关键时刻起到重要作用。

责任编辑：初晓慧