原标题：国家税务总局：进一步推进手机银行等多元化缴税
图为纳税人办理业务。（浙江省国家税务局供图） 中新社记者 钟欣 摄
中新网2月26日电 据国家税务总局网站消息，税务系统今年将对接互联网多渠道缴税方式，实现网上开具税收完税证明；进一步推进网上银行、手机银行等多元化缴税工作。
国家税务总局近日发布《关于开展2018年“便民办税春风行动”的意见》。意见提出，建立信用积分制度，健全风险评估指标体系，运用税收大数据，实现对纳税人信用和风险状况的动态监控评价。
意见提出，加快电子税务局建设。对接互联网多渠道缴税方式，实现网上开具税收完税证明；进一步推进网上银行、手机银行等多元化缴税工作；全面推行社会保险费缴费服务网上办理或同城通办；采取短信、微信等多渠道便捷提醒方式，对社会保险费缴费人进行按期缴费、欠费催缴提醒。
意见要求，简并优化增值税、企业所得税、消费税等税种申报表；提供网上更正申报功能；为纳税人提供企业所得税申报疑点数据的校验、反馈和提醒服务，减少纳税人申报错误风险；小微企业财务报表由按月报送改为按季报送。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 《红海行动》原来是海军首长派“活儿...
- 【 军事 】 美军航母再抵近中国南沙 春节曾闯南海
- 【 财经 】 阿胶为何隔段时间就被怼 市价最多差4...
- 【 体育 】 平昌冬奥闭幕 北京接过奥运匹克会旗
- 【 娱乐 】 李菲儿亮相冬奥“北京八分钟”
- 【 科技 】 人民日报三问区块链：要警惕概念炒作
- 【 教育 】 2018中国最好大学排名清华北大浙大前...
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有