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国家税务总局：进一步推进手机银行等多元化缴税

国家税务总局：进一步推进手机银行等多元化缴税
2018年02月26日 11:08 中国新闻网
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　　原标题：国家税务总局：进一步推进手机银行等多元化缴税

图为纳税人办理业务。（浙江省国家税务局供图） 中新社记者 钟欣 摄图为纳税人办理业务。（浙江省国家税务局供图） 中新社记者 钟欣 摄

　　中新网2月26日电 据国家税务总局网站消息，税务系统今年将对接互联网多渠道缴税方式，实现网上开具税收完税证明；进一步推进网上银行、手机银行等多元化缴税工作。

　　国家税务总局近日发布《关于开展2018年“便民办税春风行动”的意见》。意见提出，建立信用积分制度，健全风险评估指标体系，运用税收大数据，实现对纳税人信用和风险状况的动态监控评价。

　　意见提出，加快电子税务局建设。对接互联网多渠道缴税方式，实现网上开具税收完税证明；进一步推进网上银行、手机银行等多元化缴税工作；全面推行社会保险费缴费服务网上办理或同城通办；采取短信、微信等多渠道便捷提醒方式，对社会保险费缴费人进行按期缴费、欠费催缴提醒。

　　意见要求，简并优化增值税、企业所得税、消费税等税种申报表；提供网上更正申报功能；为纳税人提供企业所得税申报疑点数据的校验、反馈和提醒服务，减少纳税人申报错误风险；小微企业财务报表由按月报送改为按季报送。

 

责任编辑：初晓慧

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