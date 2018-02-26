原标题：海口三大港口已无旅客滞留 终止突发事件应急响应

春节期间，受琼州海峡大雾影响，大量车辆旅客滞留海口。 尹海明 摄

中新网海口2月26日电 （记者 尹海明）海口市春运办26日上午发布通知，决定自26日10时30分起终止海口市客货滚装运输突发事件应急响应。此前，从26日0时起，海口市终止客货滚装运输突发事件一级应急响应。

通知称，鉴于海口市秀英港、新海港、铁路南港过海旅客、车辆数量持续下降。截至2月26日上午10时，三个港口运转状态良好，待渡车辆809辆，无旅客滞留，通行速度已恢复至春运正常水平。根据《海口市客货滚装运输突发事件应急预案》，现决定自2月26日10时30分起终止海口市客货滚装运输突发事件应急响应。

春节期间，受琼州海峡大雾影响，大量车辆旅客滞留海口。 尹海明 摄

今年春节期间，受罕见的琼州海峡持续性大雾天气影响，大量人流、车辆滞留海口，引发全国关注。大年初三以来，每天滞留上万车辆，高峰期一度超过2万辆、排队长达20公里、滞留旅客近10万人。海口市先后启动客货滚装运输突发事件三级、二级应急响应，并于19日（大年初四）20时启动了一级应急响应。海口全城动员，24小时不间断做好交通疏导和服务保障工作，至25日， 共计输送138902辆车和713820名旅客安全过海。

春节假日期间，海口持续大雾不断。 尹海明 摄

与此同时，海口官方仍继续发布提示，从27日下半夜至28日中午，28日傍晚至3月1日中午，琼州海峡仍有大雾天气，大雾天气持续时间较长，只有28日下午个别时段能见度略有转好，其余时段通航条件均比较差。海南省目前仍处于春运期间，过海车辆仍然较多，提醒游客及司机根据天气变化，安排好行程。（完）

责任编辑：初晓慧