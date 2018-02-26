中国高铁将有新面孔：正开发时速400公里以上高铁

原标题：中国高铁将有新面孔：时速400公里以上的智能高铁将要驶来

新华社北京2月26日电（记者陈芳、胡喆）“正在开发400公里时速的变轨距列车、600公里时速的下一代磁浮列车也在进行研究，以后旅客坐进我们的高铁，感觉就会像进入家庭影院一样舒服……”在国务院新闻办公室26日召开的新闻发布会上，中国高铁控制技术领军人物之一、中国工程院院士丁荣军向记者描绘了这样一幅“未来高铁”的“畅想图”。

人均能耗比“和谐号”降低17%、84%的技术标准按照中国标准生产、1000多项发明专利构成技术体系……丁荣军介绍，目前我国在高铁领域的研究正驶入创新的“无人区”。

“现在大家坐上‘复兴号’，不仅更宽敞明亮舒适、速度更快，在车上打电话的信号也更好了，这些都是能感受到的变化。”丁荣军说，“我们正在研究怎么接入媒体，让视频也能到车上去。未来大家坐上高铁，希望能像在家庭影院一样，窗口都变成电子屏幕，大家一上去之后就忘记旅途的疲劳。”

当中国高铁遇见“人工智能”，科技感十足的智能高铁正加速驶来。“我们由原来跟随到现在并跑，不久的将来肯定可以引领。”丁荣军表示，永磁驱动系统已经装车、正在考核，未来还将在自动驾驶和无人驾驶等技术领域发力。

飞速发展的高铁技术是近年来我国科技创新取得一系列斐然成果的缩影，也是社会主义“集中力量办大事”的体现。

主要创新指标进入世界前列、科技创新水平加速迈向国际第一方阵……科技部部长万钢在会上表示，党的十八大以来，科技创新在党和国家全局中的战略地位显著提升，实现了历史性、整体性、格局性重大变化，我国已成为具有全球影响力的科技大国。

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