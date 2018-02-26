英媒：中企改变非洲女性命运 有矛盾也是内部矛盾

原标题：观察 | 英媒：中企改变非洲女性命运 有矛盾也是“人民内部矛盾”

英国广播公司网站近日刊登题为《中资涌入涟漪效应 非洲妇女走出国门》的文章称，中国和非洲国家的经济贸易往来，一个直接结果就是影响到了非洲女性的基本生活，提高了她们的经济水平和社会地位，给她们创造了就业机会，让她们有机会走向自主自立的生活。

文章开始提到，2011年，20岁出头的贝扎（化名）生活在埃塞俄比亚的一个贫瘠的村落，在家里三姐妹中排行老大。一天，她突然听说附近要修路，来了几十名中国人，中国厨师需要两人帮忙在厨房干活。经过亲戚介绍，她得到了这份工作。

文章称，工资虽然很低，可对她这样仅靠务农、很多人一天只有一顿饭吃的家庭来说，这带来了生活的希望。从未出过远门的贝扎并不知道，她的国家因为中国投资的大举进入，正经历着一场巨变。

▲非洲女性（BBC）

女性走向自主

埃塞俄比亚在上世纪80年代饱受战乱、饥荒肆虐，皮包骨头、奄奄一息的儿童的新闻照片今天还深深印在很多人的脑海里。近年来，这个“非洲之角”中心位置的国家经济连续多年保持两位数增长。这种经济变化对像贝扎这样的埃塞妇女的生活产生了重大冲击。

文章称，经过不到10年的大幅投资，中国成为埃塞俄比亚第一大贸易伙伴、第一大投资来源国和第一大工程承包方。中埃经济关系如此密切，中国企业在该国到处可见。埃塞俄比亚人将中国人称为“埃塞俄比亚的第87个民族”（该国现有86个民族）。

▲资料图片：2016年10月5日，由中国企业采用全套中国标准和中国装备建造的非洲首条现代电气化铁路亚吉铁路正式通车。

浙江师范大学非洲研究院的和丹说，中国和非洲国家的经济贸易往来，一个直接结果就是影响到了非洲女性的基本生活，提高了她们的经济水平和社会地位，给她们创造了就业机会，让她们有机会走向自主自立的生活。

文章称，随着中国在埃塞俄比亚的大力投资，女性的就业率大幅提高，产生了许多适合女性赚钱的机会，除了服务业之外，在很多工厂里，大部分员工都是女性。比如中资企业华坚鞋厂超过60%的员工都是女性。

中国某大型企业的工程师史先生曾在非洲工作多年。他说，随着中国投资增加，当地会新增商店、饭店、商摊，这些主要都是妇女在经营。

▲埃塞俄比亚的采茶姑娘（BBC）

英国牛津大学移民问题专家米丽娅姆·德里森说，虽然这种工作工资并不高，但让原本在家务农或从事家务的埃塞农村妇女开始接触社会，并在与中国人的接触中增长见识，学习了对外打交道的经验，包括与不同文化背景者来往。

和丹称，当地女性的收入主要花在家庭和孩子的教育上。近几年越来越多的女性有了自己的收入，可支配在自己的发展上，越来越多的女性受到了教育后，变得自主自立，有能力决定自己的命运，有了更多自我发展的机会。

“人民内部矛盾”

文章称，离开农村家乡的埃达（化名）是上千万埃塞女性劳工之一。她找到的第一份工作是给一个中国基建企业的办公室做清洁工。

那份工作工资很低，每天不过15比尔，当时大约相当于1美元。但是她经历过没饭吃的日子，她不愿挨饿。

这些年，她看着中国人在她的国家修桥筑路，开办工厂。她也有亲戚在工地附近开了百货小店。经济增长，很多人有了工作，生活有了着落，变得更好。

▲资料图片：2017年8月7日，在坦桑尼亚达累斯萨拉姆，东奥服装厂的当地工人正在加工服装。

不过曾经一度，随着一次比较严重的通货膨胀，这份收入变得无法维持生计。在这家企业打工的其他埃塞工人找她，一起找雇主要求涨薪。企业领导最终让步，增加了工资，并且签了劳动雇用合同。

文章称，随着埃塞经济发展，当地员工的维权意识上升，也开始对各家企业的待遇进行比较。埃达在过去几年换到其他中企工作。她的薪金已经超过每天80比尔。

在非洲工作多年的中国工程师张先生表示，埃塞的中企经过多年的文化磨合，现在雇用当地员工可能都会注意遵守有关劳资法律。

他说，中资刚刚进入埃塞时，一些中企老板缺乏法律意识，习惯了中国国内家长式的管理，这自然要引发当地员工的不满和劳资矛盾。

他说，一些较大的中企现在开始注重增加员工福利，比如建立食堂等。

▲莫桑梅德斯铁路线上的卢班戈火车站

德里森认为，埃塞当地民众欢迎中资，是受惠于中国投资带来的经济增长和生活改善；但对中资产生的敌视情绪，似乎更多是因为该国本身的政治矛盾，比如反对党指责政府腐败，就会鼓动民众反对政府引进的中资项目。

和丹说，埃塞民众和中企的矛盾主要源于中国公司和当地的文化习俗不一样，主要是文化冲突和文化隔阂。这和西方殖民者的问题完全不同。“埃塞政府和中国友好，这个应该算作人民内部矛盾吧。”

形成“涟漪效应”

文章称，作为一名普通打工妹，埃达不关心这些大政治。给中国企业打工几年后，她存了1000美元，要去中东闯天下。

德里森发现，中国赴埃塞企业造成了一个移民的“涟漪效应”：埃塞赴中东地区打工的妇女（很多成为家佣）人数随中国赴埃塞企业的增长而增多。

文章称，在中国投资开始大规模进入埃塞的2008年到2013年，埃塞劳动和社会事务部的数据显示，登记在册离开埃塞的妇女人数从几千人猛增到约50万人。这还不包括大批没有登记在册通过红海和也门的陆路前往沙特阿拉伯等国的妇女。

▲埃塞俄比亚华坚集团生产车间

2013年，沙特阿拉伯政府把近16万名埃塞“非法打工者”遣返后，埃塞政府不再通过官方正式途径向中东输送劳工。但仍有很多埃塞人在走这条路，去不了沙特阿拉伯就去科威特、阿联酋等国。

和丹指出，对于东非妇女来说，中东国家的吸引力，除了文化和宗教共性之外，还包括这一地区比自己国家收入高好几倍。一个女性家佣，在肯尼亚、索马里和埃塞等国每月收入不超过100美元，而在沙特就能赚400美元。如果做一些像理发师或化妆师之类的工作就能赚高达1000美元。

对于埃达来说，为在埃塞的中企打工，让她解决了生存问题，但无法满足她的发展需求。她希望今后能过上更好的生活，让自己的孩子接受高等教育。她攒足了去中东的路费和中介费，也希望像中国的工程师为经济利益和前途理想远赴重洋到非洲工作一样，到中东“闯天下”，找到自己的生活之路。

责任编辑：刘光博